फ्री में दाह संस्कार कराएगी MCD, दिल्ली के इन श्मशान घाटों पर मुफ्त सेवा देने की तैयारी
दिल्ली नगर निगम जल्द ही मुफ्त दाह संस्कार सेवा शुरू करने जा रहा है। आने वाले हफ्तों में इलेक्ट्रिक और सीएनजी-आधारित सुविधाओं का इस्तेमाल करके मुफ्त दाह संस्कार सुविधा मुहैया कराएगा। इस कदम का मकसद वायु प्रदूषण को कम करना है।
दिल्ली नगर निगम जल्द ही मुफ्त दाह संस्कार सेवा शुरू करने जा रहा है। आने वाले हफ्तों में इलेक्ट्रिक और सीएनजी-आधारित सुविधाओं का इस्तेमाल करके मुफ्त दाह संस्कार सुविधा मुहैया कराएगा। इस कदम का मकसद वायु प्रदूषण को कम करना है।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, 33 श्मशान घाटों के संचालन की जिम्मेदारी स्वयंसेवी संगठनों को सौंपने की प्रक्रिया अभी चल रही है उम्मीद है कि यह मुफ्त सेवा अगले महीने से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था शुरू में दो साल के लिए लागू रहेगी।
अधिकारियों ने बताया कि इन सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले एनजीओ को इलेक्ट्रिक और सीएनजी भट्टियों के रखरखाव और मरम्मत के खर्च को पूरा करने में मदद के लिए हर दाह संस्कार पर लगभग 500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। नगर निगम ने पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देने की अपनी मुहिम के तहत इस तरह के दाह संस्कार को मुफ्त करने का प्रस्ताव पहले ही मंजूर कर लिया है।
अभी शहर भर में नौ जगहों पर सीएनजी आधारित दाह संस्कार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें सराय काले खां, रोहिणी सेक्टर-26 (कावल्य धाम), द्वारका सेक्टर-24, ग्रीन पार्क, कड़कड़डूमा, गाजीपुर, सुभाष नगर, पंजाबी बाग और हस्तसाल शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सराय काले खां में बना एक नया श्मशान घाट भी जल्द ही चालू होने वाला है। इस सुविधा में एक सीएनजी भट्टी और दो इलेक्ट्रिक भट्टियों के साथ-साथ 22 पारंपरिक चिताएं भी हैं।
अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है। साथ ही यह लकड़ी से होने वाले पारंपरिक दाह-संस्कार के मुकाबले ज्यादा साफ-सुथरे विकल्पों को बढ़ावा देगा, खासकर ऐसे समय में जब शहर अभी भी प्रदूषण के ऊंचे स्तर से जूझ रहा है।
प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की 130वीं ईटीएफ बैठक में एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। 11 से 28 अप्रैल 2026 के बीच हुए निरीक्षणों का आकलन करते हुए सख्ती जारी रखने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई के तहत 6 इकाइयों को बंद करने, 31 डीजी सेट सील करने, 6 नोटिस जारी करने और 11 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाने का प्रस्ताव रखा गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।