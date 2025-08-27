अब डॉग लवर्स की बारी; MCD ने कर ली तगड़ी तैयारी, जगह देने वालों का ‘वेलकम’

दिल्ली में नारेबाजी और प्रदर्शन कर के आवारा कुत्तों के लिए आवाज बुलंद करने वाले डॉग लवर्स की दरियादिली का इम्तिहान होना है। एमसीडी अब कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए अपनी योजना में उनकी मदद लेने जा रही है।

एमसीडी दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए आवाज बुलंद करने वालों की दरियादिली का 'वेलकम' करने वाली है। दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत एमसीडी ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की जगहों की पहचान करने का काम शुरू कर दिया है। ये जगहें सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश के बाद सभी 250 वार्डों में निर्धारित की जानी हैं।

डॉग लवर से मांगेगी मदद अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि एमसीडी उन डॉग लवर्स और जानवरों के लिए काम करने वालों से मदद मांगेगी जो कुत्तों को खाना खिलाने के लिए जगह दे सकते हैं। एमसीडी ने शहर भर में आवारा कुत्तों के लिए तयशुदा जगहों की पहचान करने की योजना बना रही है। इसके लिए सभी 250 वार्डों में जगहों को तय करने के लिए बैठकें हो रही हैं।

सुरक्षित जगहों की पहचान करना चुनौती अधिकारियों ने बताया कि ये जगहें रिहायशी इलाकों से दूर होंगी ताकि आम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधी कोई परेशानी ना हो। इस काम योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाना है। एक अधिकारी ने बताया कि 200 से ज्यादा वार्डों में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए सुरक्षित जगहों की पहचान करना आसान नहीं है। इस काम में विभिन्न विभागों और लोगों से सलाह लेना बेहद जरूरी है।

जगह देने वालों का वेलकम अधिकारी ने आगे बताया कि एमसीडी आवारा कुत्तों की समस्या से जुड़े काम में डॉग लवर्स और जानवरों के लिए काम करने वालों को भी शामिल करने की योजना बना रही है। यदि कोई डॉग लवर या एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट बड़ा दिल दिखाते हुए आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए जमीन या कोई सही जगह देता है तो एमसीडी इस मदद का स्वागत करेगी। अधिकारी ने कहा कि हम ऐसी जगहों को भी अपनी आधिकारिक लिस्ट में शामिल करने पर विचार करेंगे।