दिल्ली में RWA के लिए एक समान नीति ला रहा MCD, किंग्सवे कैंप में 200 बेड का अस्पताल बनेगा
दिल्ली नगर निगम प्रशासन के अधीनस्थ पार्कों के रखरखाव के लिए आरडब्ल्यूए को मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि को पूरी दिल्ली में एक समान किया जा रहा है। नगर निगम पूरी दिल्ली की आरडब्ल्यूए के लिए एक कॉमन पॉलिसी ला रहा है।
दिल्ली नगर निगम प्रशासन के अधीनस्थ पार्कों के रखरखाव के लिए आरडब्ल्यूए को मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि को पूरी दिल्ली में एक समान किया जा रहा है। नगर निगम पूरी दिल्ली की आरडब्ल्यूए के लिए एक कॉमन पॉलिसी ला रहा है। इस संबंध में निगम की सदन की बैठक में अगले सप्ताह सोमवार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
इससे दिल्ली की प्रत्येक आरडब्ल्यूए को एक समान वित्तीय सहायता राशि निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें प्रत्येक आरडब्ल्यूए को अब निगम के पार्कों के रखरखाव व अन्य कार्यों के लिए प्रत्येक एकड़ के अनुसार 13 हजार 500 रुपये प्रति महीना प्रदान किया जाएगा।
निगम की यह सार्वजनिक निजी साझेदारी योजना (पीपीपी स्कीम) पूर्ववर्ती तीनों नगर निगमों के कार्यकाल से चली आ रही है। इसमें पूर्ववर्ती पूर्वी दिल्ली नगर निगम की वित्तीय सहायता राशि को 8,660 रुपये प्रति वर्ग मीटर पार्कों के लिए प्रति महीना आरडब्ल्यूए व गैर सरकारी संगठनों को दी जाती थी। इसी की तर्ज पर पूर्ववर्ती उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पार्कों के लिए आठ हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति महीना आरडब्ल्यूए को दी जाती थी।
जबकि पूर्ववर्ती दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा 13500 रुपये पार्कों के लिए प्रति एकड़ प्रति महीना के अनुसार आरडब्ल्यूए को वित्तीय सहायता राशि दी जाती थी। अब निगम के एकीकरण के बाद निगम प्रशासन निगम के पार्कों के रखरखाव संचालन के लिए प्रदान होने वाली इस वित्तीय सहायता राशि को पूरी दिल्ली में सभी आरडब्ल्यूए के लिए एक समान कर रहा है।
पूर्ववर्ती पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए भी प्रति एकड़ के हिसाब से पहले वित्तीय राशि थी। अब सभी के लिए 13500 रुपये की राशि प्रत्येक आरडब्ल्यूए को प्रदान की जाएगी।
महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि इस तरह की योजना से निगम के 15 हजार पार्कों के रखरखाव और संचालन को नई गति मिलेगी। इसमें सभी आरडब्ल्यूए नियम अनुसार पंजीकृत होनी चाहिए।
किंग्सवे कैंप में दो सौ से अधिक बेड का अस्पताल बनेगा
इसके अतिरिक्त निगम प्रशासन दो सौ से अधिक बैड के लिए किंग्सवे कैंप में एक नए अस्पताल का निर्माण करेगा। इसकी रूपरेखा और अन्य वित्तीय प्रशासन कार्यों को लेकर भी प्रस्ताव पेश होगा। इसमें एक एजेंसी को अस्पताल की पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिए कमान सौंपी जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।