दिल्ली में रेस्तरां, बार और बैंक्वेट हॉल की जांच करेगा MCD, गोवा हादसे से सबक

संक्षेप: गोवा नाइट क्लब हादसे से सबक लेते हुए एमसीडी दिल्ली के सभी रेस्तरां, बार, बैंक्वेट हॉल, भोजनालयों, छत पर स्थित टैरेस रेस्तरां जैसे खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच करेगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

एमसीडी ने गोवा हादसे से सबक लेते हुए दिल्ली के सभी रेस्तरां, बार, बैंक्वेट हॉल, भोजनालयों, छत पर स्थित टैरेस रेस्तरां जैसे खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच करने का फैसला किया है। इन सभी प्रतिष्ठानों के फायर एनओसी, स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की दिल्ली नगर निगम प्रशासन जांच करेगा। इसके लिए निगम के सभी जोन के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। गोवा में हुए हादस में कई लोगों ने जान गवां दीं। इस मुद्दे पर मंगलवार को निगम की स्थायी समिति की बैठक में चर्चा हुई।

गोवा पीड़ितों के लिए शोक प्रस्ताव बैठक में गोवा हादसे में जान गंवाने वालों को लेकर शोक प्रस्ताव पास हुआ और दो मिनट का मौन रखा गया। स्थायी समिति के सदस्यों ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि दिल्ली में सभी खान-पाने के प्रतिष्ठानों की जांच की जाए। जिससे गोवा जैसा दुखद हादस दिल्ली में न घटें। नियमों का उल्लंघन करने वाले इन खाने के प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

जांच के निर्देश इस संबंध में स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि दिल्ली के सभी रेस्तरां, छत पर स्थित टैरेस रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल व खाने के प्रतिष्ठानों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। पांच दिन के दिल्ली में लाइसेंस और बिना लाइसेंस से चलने वाले रेस्तरां और बार, बैक्वेंट हॉल व अन्यों की सूची जमा करने के निर्देश दिए गए।

जारी किए जाएंगे नोटिस निगम और दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) की टीमें संयुक्त रूप से खाने के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगी। इसमें इन प्रतिष्ठानों की जांच होगी। जिसमें यह देखेंगे की यह अग्नि बचाव से जुड़े सुरक्षा नियमों व मानकों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं या नहीं। सुरक्षा नियमों व मानकों का पालन न करने वाले खाने के प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई कर नोटिस जारी किए जाएंगे।

लिया जाएगा यह ऐक्शन - सभी खाने के प्रतिष्ठानों में आग से बचाव के लिए उपकरणों की जांच होगी। आग से बचाव के लिए उपकरण न लगने पर निगम कार्रवाई करेगा।

- फायर एनओसी, स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस न होने पर रेस्तां को सील किया जाएगा।

- स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण की जांच होगी। लाइसेंक के नवीनीकरण न होने पर रेस्तरां व खाने के प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया जाएगा।

- भीड़ क्षमता का उल्लंघन करने वाले रेस्तरां, क्लब को तुरंत सील करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

- खाने के प्रतिष्ठानों में विभिन्न जगहों पर आग से बचाव के उपकरण जैसे फायर अलार्म, पानी के छिड़काव की सुविधा, अग्नि बुझाने वाले यंत्र न होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।