MCD बदलेगी इन सड़कों का नाम, बिपिन रावत और महर्षि वाल्मीकि को देगी सम्मान

एमसीडी बुराड़ी में कई प्रमुख सड़कों का नाम बदलने का मन बना रही है। MCD की मासिक बैठक 14 अक्टूबर को होनी है। इस बैठक में सड़कों के नाम आध्यात्मिक गुरुओं और राष्ट्रीय नायकों समेत प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर रखने के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम में बुराड़ी की कई प्रमुख सड़कों का नाम आध्यात्मिक गुरुओं और राष्ट्रीय नायकों समेत प्रमुख हस्तियों के नाम पर रखने के प्रस्तावों पर विचार करेगा। एमसीडी की मासिक बैठक 14 अक्टूबर को होनी है। बैठक के एजेंडे में उक्त प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि एमसीडी ने बुराड़ी में कई प्रमुख सड़कों का नाम आध्यात्मिक गुरुओं और राष्ट्रीय नायकों सहित प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर रखने के प्रस्तावों पर विचार किया है। एमसीडी की मासिक बैठक 14 अक्टूबर को होनी है।

निगम में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैठक के एजेंडे के अनुसार, प्रस्तावों में बुराड़ी गढ़ी चौपाल से वाल्मीकि मंदिर मुख्य मार्ग का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि मार्ग करने का प्रपोजल शामिल है। साथ ही बुराड़ी गांव में पास की सड़क का नाम बदलकर शहीद जनरल बिपिन रावत मार्ग करना शामिल है।

बता दें कि जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उनका दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। सड़कों के नामकरण और पुनर्नामकरण संबंधी प्रस्ताव पर तदर्थ समिति मंजूरी प्रदान कर चुकी है।