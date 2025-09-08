दिल्ली में लावारिस कुत्तों के लिए MCD का तगड़ा प्लान, बनाएगा एक हजार फीडिंग प्वाइंट

दिल्ली में लावारिस कुत्तों को लेकर एमसीडी प्रशासन ने तगड़ा प्लान तैयार किया है। अब दिल्ली नगर निगम प्रशासन अगले 2 हफ्ते में लावारिस कुत्तों के लिए एक हजार फीडिंग प्वाइंट बनाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में लावारिस कुत्तों की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी प्रशासन ने कई योजना तैयार की है। अब निगम प्रशासन अगले दो सप्ताह में लावारिस कुत्तों के लिए एक हजार फीडिंग प्वाइंट बनाएगा। निगम के प्रत्येक वार्ड में तीन से चार स्थानों पर फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। यह स्थान ऐसी जगह पर बनाए जाएंगे, जहां पर नागरिकों के आवाजाही न हो और पशु प्रेमी व अन्य लोग लावारिस कुत्तों को खाना डाल सकेंगे।

सफाई निरीक्षकों की तय होगी जिम्मेदारी इसके लिए निगम प्रशासन विशेष सावधानी भी बरतेगा। निगम के पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस कार्य को देखेंगे। साथ ही निगम के सफाई निरीक्षकों की भी इस विषय में जिम्मेदारी तय की जाएगी।

पार्षदों को पत्र इस संबंध में निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सोमवार को निगम के सभी बारह जोन के उपायुक्तों और पार्षदों को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए अगले दो सप्ताह में रिपोर्ट तैयार कर एक हजार स्थानों पर डॉग फीडिंग प्वाइंट के स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।

250 वार्डों में बनेंगे फीडिंग प्वाइंट स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लावारिस कुत्तों की समस्या का निवारण करने के लिए सभी उपायुक्तों और पार्षदों को पत्र लिखकर प्रत्येक वार्ड में तीन से चार स्थान लावारिस कुत्तों को खाना डालने के लिए चिन्हित करने के लिए कहा गया है।

पशु प्रेमियों को भी साथ लेने की योजना सत्या शर्मा ने बताया कि इस कार्य को पशु प्रेमियों के साथ मिलकर करेंगे। सभी 250 वार्डों के पार्षदों को पत्र के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वह अपने वार्ड में ऐसे तीन से चार क्षेत्रों की पहचान करें।

डॉग बाइट पर रोक लगाने की कोशिश सत्या शर्मा ने आगे यह भी बताया कि हर पार्षद को अपने वार्ड की बेहतर जानकारी होती है। वह जोन के उपायुक्त के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे। इस कार्य से कोशिश है कि दिल्ली में लावारिस कुत्तों के काटने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए।

अधिकारियों को दिशा-निर्देश लावारिस कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर निर्माण के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष और स्थायी समिति के उपाध्यक्ष सुंदर सिंह तंवर ने बताया कि डॉग फीडिंग प्वाइंट के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे हैं।