कुत्ते हम सभी के प्रिय हैं, लेकिन...; आवारा कुत्तों पर SC के निर्देश के बाद मेयर ने बताया MCD का प्लान

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने कमर कस ली है। मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए एमसीडी पूरी ताकत से काम करेगा। कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इसे शत-प्रतिशत लागू करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ कर डॉग शेल्टर होम में छोड़ने के अपने 11 अगस्त के निर्देश में संशोधन किया। कोर्ट ने कहा कि उठाए गए कुत्तों की नसबंदी की जाए, उनका टीकाकरण किया जाए और उन्हें वापस उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाए।

कोर्ट के इन निर्देशों के बाद दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इसे शत-प्रतिशत लागू करेंगे। एमसीडी इस आदेश पर पूरी ताकत से काम करेगी।" उन्होंने आगे कहा कि हर कोई चाहता है कि आक्रामक कुत्तों का इलाज हो।

उन्होंने जोर देकर कहा कि कुत्ते हम सभी के प्रिय हैं, लेकिन लोगों को इनसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एमसीडी के पास 20 पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्र हैं। कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में ये केंद्र सक्रिय रूप से लगे रहेंगे। मेयर ने कहा कि फिलहाल वे अपना काम जारी रखते हुए इन केंद्रों पर ज्यादा ध्यान देंगे।

उन्होंने आगे कहा कि पहले कुछ कुत्ता प्रेमी नाराज थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वे भी संतुष्ट हैं। महापौर ने कहा कि हम सभी कुत्तों से प्यार करते हैं, लेकिन हमें इंसानों और जानवरों, दोनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। सिंह के अनुसार, नगर निगम केवल उन्हीं कुत्तों को उठाएगा जो आक्रामक हैं या जिन्होंने लोगों पर हमला किया है। बाकी कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद परेशान नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की विशेष पीठ ने स्पष्ट किया कि रेबीज से संक्रमित या रेबीज से संक्रमित होने की आशंका वाले कुत्तों और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों पर यह स्थानांतरण लागू नहीं होगा। यानी ऐसे कुत्तों को वापस उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को कुत्ता आश्रय स्थलों से बाहर निकालने पर रोक लगाने वाले 11 अगस्त के निर्देश को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। पीठ ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक समर्पित भोजन स्थल बनाएं जहां लोग आवारा कुत्तों को खाना खिला सकें।