‘MCD मोटी चमड़ी की है’; JLN स्टेडियम में विदेशी कोचों को कुत्तों के काटने पर बोली पशु अधिकार कार्यकर्ता

दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में दो विदेशी कोचों को आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने पर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और पीपल फॉर एनिमल्स इंडिया की ट्रस्टी गौरी मौलेखी ने एमसीडी की कड़ी आलोचना की है। गौरी मौलेखी ने एमसीडी को मोटी चमड़ी वाला बताया है।

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम में दो विदेशी कोचों को आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने पर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और पीपल फॉर एनिमल्स इंडिया की ट्रस्टी गौरी मौलेखी ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की कड़ी आलोचना की है। गौरी मौलेखी ने एमसीडी पर दिल्ली में आवारा कुत्तों की आबादी की समस्या को संभालने में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि जेएलएन स्टेडियम में हालिया डॉग बाइट की घटना ने यह उजागर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के निर्देशों और दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे अवमानना मामले के बावजूद एमसीडी "मोटी चमड़ी वाला" बना हुआ है। उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

मौलेखी आरोप लगाया कि दिल्ली के 20 एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) प्रोजेक्ट्स भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं और इनमें से लगभग आधे को केंद्र सरकार से मंजूरी भी नहीं मिली है। उनके अनुसार, "इन प्रोजेक्ट्स का डेटा और आंकड़े पारदर्शी नहीं हैं और आरटीआई से मिली जानकारी में भारी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है।"

गौरी मौलेखी ने यह भी दावा किया कि कई अनधिकृत एनजीओ आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से उठाकर दूसरी जगह छोड़ रहे हैं, जिससे डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि कुत्ते क्षेत्रीय होते हैं और दूसरी जगह ले जाने से वे घबरा जाते हैं, जिससे काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

उन्होंने मांग की कि एमसीडी में एनिमल बर्थ कंट्रोल के प्रभारी अधिकारी को सस्पेंड किया जाए और कानून का पालन कराने के लिए एक ईमानदार अधिकारी नियुक्त किया जाए।

जेएलएन स्टेडियम की घटना ने एक बार फिर दिल्ली में आवारा कुत्तों से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्या को सुर्खियों में ला दिया है। बीते शुक्रवार को जेएलएन स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान अलग-अलग घटनाओं में आवारा कुत्तों ने केन्या और जापान के कोच को काट लिया था। दोनों पीड़ितों को पास के सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया था, इलाज के बाद दोनों खतरे से बाहर हैं।