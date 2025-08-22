अब दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में ही आवारा कुत्ते पकड़ने जाएगी MCD की टीमें
दिल्ली में अब लावारिस कुत्तों को पकड़ने गई एमसीडी की टीमों के साथ दिल्ली पुलिस भी मौजूद रहेगी। रोहिणी सेक्टर-16 में सोमवार को कुत्तों को पकड़ने गई टीम पर पशु प्रेमियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद निगम प्रशासन ने यह फैसला लिया।
दिल्ली में अब लावारिस कुत्तों को पकड़ने गई एमसीडी की टीमों के साथ दिल्ली पुलिस भी मौजूद रहेगी। रोहिणी सेक्टर-16 में सोमवार को कुत्तों को पकड़ने गई टीम पर पशु प्रेमियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद निगम प्रशासन ने यह फैसला लिया।
दिल्ली में डॉग शेल्टर बनाने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह तंवर ने बताया कि यह घटना निंदनीय है। हम पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के सभी जिलों के डीसीपी को पत्र लिख रहे हैं, जिससे ऐसी घटना न हो। इस संबंध में निगम के रोहिणी जोन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया गया है। जब भी निगम की टीमें आक्रामक लावारिस कुत्तों को पकड़ने के लिए जाएगी, तब बीट कॉन्स्टेबल टीम के साथ मौजूद रहेंगे।
वहीं, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से लेकर अब तक 800 से अधिक लावारिस कुत्तों को पकड़कर बंध्याकरण केंद्र भेजा है। सभी बंध्याकरण केंद्रों में अतिरिक्त सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। लावारिस कुत्तों को पकड़ने के लिए वाहनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभी मौजूदा समय में निगम के हर जोन में दो वाहन हैं। बता दें कि निगम के अधीन करीब 20 बंध्याकरण केंद्र हैं। यह द्वारका सेक्टर-29, उस्मानपुर, रोहिणी सेक्टर-27, मसूदपुर, तिमारपुर, बेला रोड, लाजपत नगर, कोटला, गाजीपुर, बिजवासन, सैनिक एनक्लेव, नंगली, सतबड़ी, मसूदपुर, रजोकरी, राजा गार्डेन में स्थित हैं।
रोहिणी में बंध्याकरण केंद्र की स्थिति जर्जर : रोहिणी सेक्टर-27 में स्थित निगम के बंध्याकरण केंद्र की स्थिति बेहद खराब और जर्जर है। इस पर स्थानीय निवासियों ने सवाल खड़े किए हैं।
वहीं, बेगमपुर के निवासी महेश कुमार ने कहा कि नरेला जोन में 22 वार्ड आते हैं। इसमें बवाना विधानसभा में छह वार्ड हैं। बवाना में हर दिन लावारिस कुत्तों के हमले होते हैं। इनको पकड़ने वाले वाहनों को बढ़ाया जाना चाहिए।
पशु प्रेमियों ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन
राजधानी में गुरुवार को पशु कल्याण समूहों ने जंतर-मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कुत्तों के लिए शेल्टर होम न होना गंभीर समस्या है और उन्हें जिंदगीभर कैद करना मृत्यु के समान है। पीपल फॉर एनिमल्स की अंबिका शुक्ला ने रोहिणी सेक्टर-27 स्थित शेल्टर होम की दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए बताया कि वहां 150 से अधिक कुत्ते एक-दूसरे के साथ तंग पिंजरों में बंद हैं। कार्यकर्ता आशिमा शर्मा ने कहा कि समय पर नसबंदी और जागरुकता अभियान से समस्या टल सकती थी। उन्होंने आदेश के विरोध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की घोषणा की।