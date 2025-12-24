MCD में हुई स्थाई समिति की बैठक, निजी स्कूलों को मान्यता देने के मामले में हुआ यह फैसला

संक्षेप: बैठक में फैसला लिया गया कि निगम द्वारा निजी प्राइमरी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के संबंध एक समिति के गठन किया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल नियमों व मानकों का पालन करने वाले स्कूलों को ही मान्यता दी जा सके।

दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इस बैठक में सत्ता पक्ष व विपक्ष के पार्षदों ने प्रदूषण की रोकथाम पर ढिलाई बरतने और उचित कार्रवाई न करने पर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। साथ ही, स्कूली शिक्षकों के तबादले का मुद्दा भी गरमाया। उधर, आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा महापौर पर टिप्पणी करने पर भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया।

स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदूषण नियंत्रण, आवारा पशुओं की समस्या, निजी विद्यालयों की मान्यता व अवैध रूप से संचालित होटल, बार व रेस्टोरेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित पार्षदों द्वारा दिए गए सुझावों पर समिति ने विचार-विमर्श किया। वहीं, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ठोस, समयबद्ध व परिणाम आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

अवैध होटल, रेस्टोरेंड व बार की कार्रवाई रिपोर्ट मांगी बैठक में सत्या शर्मा ने अवैध रूप से संचालित होटल, बार व रेस्टोरेंट पर की जा रही कार्रवाइयों की विस्तृत रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस नवीनीकृत हैं और जो बिना अनुमति या नियमों के उल्लंघन के संचालित हो रहे हैं, स्पष्ट रूप से उनकी अलग-अलग पहचान की जाए। साथ ही, अवैध प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा व सुविधा से जुड़े मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया कि अवैध होटल, बार व रेस्टोरेंट खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें अब तक सिर्फ चार होटल को सील किया गया है। उधर, नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाते हुए स्थाई समिति की बैठक को सिर्फ एक नाटक बताया। इस दौरान उन्होंने बढ़ते प्रदूषण, सफाई व्यवस्था की बदहाली, शिक्षा विभाग की समस्याओं, आयुष हेल्थ सेवाओं की अनदेखी, एमटीएस कर्मचारियों की जायज और लंबित मांगों को उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित निगम प्रदूषण पर कोई ठोस कार्य नहीं कर रहा है।