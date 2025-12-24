Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMCD Standing Committee meeting, decision made regarding recognition of private schools
MCD में हुई स्थाई समिति की बैठक, निजी स्कूलों को मान्यता देने के मामले में हुआ यह फैसला

MCD में हुई स्थाई समिति की बैठक, निजी स्कूलों को मान्यता देने के मामले में हुआ यह फैसला

संक्षेप:

बैठक में फैसला लिया गया कि निगम द्वारा निजी प्राइमरी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के संबंध एक समिति के गठन किया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल नियमों व मानकों का पालन करने वाले स्कूलों को ही मान्यता दी जा सके।

Dec 24, 2025 09:01 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, आशीष सिंह, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इस बैठक में सत्ता पक्ष व विपक्ष के पार्षदों ने प्रदूषण की रोकथाम पर ढिलाई बरतने और उचित कार्रवाई न करने पर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। साथ ही, स्कूली शिक्षकों के तबादले का मुद्दा भी गरमाया। उधर, आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा महापौर पर टिप्पणी करने पर भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदूषण नियंत्रण, आवारा पशुओं की समस्या, निजी विद्यालयों की मान्यता व अवैध रूप से संचालित होटल, बार व रेस्टोरेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित पार्षदों द्वारा दिए गए सुझावों पर समिति ने विचार-विमर्श किया। वहीं, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ठोस, समयबद्ध व परिणाम आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

अवैध होटल, रेस्टोरेंड व बार की कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

बैठक में सत्या शर्मा ने अवैध रूप से संचालित होटल, बार व रेस्टोरेंट पर की जा रही कार्रवाइयों की विस्तृत रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस नवीनीकृत हैं और जो बिना अनुमति या नियमों के उल्लंघन के संचालित हो रहे हैं, स्पष्ट रूप से उनकी अलग-अलग पहचान की जाए। साथ ही, अवैध प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा व सुविधा से जुड़े मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया कि अवैध होटल, बार व रेस्टोरेंट खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें अब तक सिर्फ चार होटल को सील किया गया है। उधर, नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाते हुए स्थाई समिति की बैठक को सिर्फ एक नाटक बताया। इस दौरान उन्होंने बढ़ते प्रदूषण, सफाई व्यवस्था की बदहाली, शिक्षा विभाग की समस्याओं, आयुष हेल्थ सेवाओं की अनदेखी, एमटीएस कर्मचारियों की जायज और लंबित मांगों को उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित निगम प्रदूषण पर कोई ठोस कार्य नहीं कर रहा है।

निजी प्राइमरी स्कूलों को मान्यता देने के लिए समिति का गठन होगा

बैठक में फैसला लिया गया कि निगम द्वारा निजी प्राइमरी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के संबंध एक समिति के गठन किया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल नियमों व मानकों का पालन करने वाले स्कूलों को ही मान्यता दी जा सके। वहीं, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि बैठक में पार्षदों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर संबंधित अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ लिखित रूप में उपलब्ध कराएं, जिससे पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।