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MCD स्थायी समिति में BJP का परचम; अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर जीते कंडिडेट, क्या वादा?

By Krishna Bihari Singh
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दिल्ली नगर निगम यानी MCD की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा कंडिडेट निर्विरोध चुने गए हैं। सत्या शर्मा फिर से अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

MCD Election News
एमसीडी की स्थायी समिति में एकबार फिर भाजपा का दबदबा सामने आया है।

राहुल मानव, नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव आज सोमवार को संपन्न हुए। इसमें भाजपा के दोनों पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। एक बार फिर पूर्वी दिल्ली के गौतमपुरी से पार्षद सत्या शर्मा स्थायी समिति की अध्यक्ष बनी। साथ ही, उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर वेस्ट से पार्षद सत्यपाल सिंह स्थायी समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए।

जय भगवान यादव होंगे पीठासीन अधिकारी

नेता सदन जय भगवान यादव को पीठासीन अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। इसके तहत निगम आयुक्त संजीव कुमार और निगम सचिव अनिल कुमार यादव की मौजूदगी में पीठासीन अधिकारी ने अध्यक्ष पद की निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा की।

भाजपा का पलड़ा भारी

इसमें आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे। स्थायी समिति के कुल 18 सदस्यों में से भाजपा के 12 सदस्य हैं जबकि आम आदमी पार्टी के छह सदस्य हैं। स्थायी समिति के चुनाव में सदस्य ही मतदान करते हैं। इस दौरान सत्ता पक्ष के स्थायी समिति के सभी सदस्यों के साथ विपक्ष के भी सभी सदस्य मौजूद रहे।

MCD सदन में BJP के पास 140 पार्षद

वहीं एमसीडी सदन में बीजेपी के पास 140 पार्षद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 3 पार्षदों को निकाले जाने के बाद अब केवल 95 पार्षद बचे हैं। इसके अलावा सदन में कांग्रेस के 9 और 1 निर्दलीय पार्षद भी मौजूद हैं। गौर करने वाली बात यह है कि स्थायी समिति के चुनावों में केवल स्थायी समिति सदस्य ही मतदान करते हैं।

किया वादा, नागरिक सेवाओं का करेंगे विस्तार

स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली में नागरिक सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। मुझे फिर से जिम्मेदारी दी गई मैं इसका भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूं। मैंने हमेशा पक्ष और विपक्ष सभी सदस्यों को स्थायी समिति की बैठक में बराबर बोलने का समय दिया है। यह प्रकिया आगे भी जारी रहेगी। अगस्त में स्थायी समिति की इस वर्ष की पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्तुत करेंगे।

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विपक्ष ने टोल नाकों के टेंडर पर आरोप लगाए

आम आदमी पार्टी के जनकपुरी से पार्षद और स्थायी समिति सदस्य प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने बिना स्थायी समिति की अनुमति के टोल नाकों के टेंडर जारी कर दिए। उन्होंने स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव होने के बाद अपनी बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने पांच महीने तक स्थायी समिति का गठन नहीं किया। इस दौरान टोल नाकों पर तय दरों से कम दरों पर निविदा जारी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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