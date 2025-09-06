MCD staff responsible for vector borne disease control to work on weekends this month MCD कर्मचारियों को शनिवार-रविवार को भी करनी होगी ड्यूटी, आदेश जारी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMCD staff responsible for vector borne disease control to work on weekends this month

MCD कर्मचारियों को शनिवार-रविवार को भी करनी होगी ड्यूटी, आदेश जारी

दिल्ली नगर निगम ने मच्छर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को शनिवार और रविवार को भी ड्यूटी करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि इन कर्मचारियों को एक नवंबर के बाद समान संख्या में कंपनसेटरी लीव दिया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 11:29 PM
share Share
Follow Us on
MCD कर्मचारियों को शनिवार-रविवार को भी करनी होगी ड्यूटी, आदेश जारी

दिल्ली नगर निगम ने मच्छर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को शनिवार और रविवार को भी ड्यूटी करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि इन कर्मचारियों को एक नवंबर के बाद समान संख्या में कंपनसेटरी लीव दिया जाएगा।

लगातार हो रही बारिश के कारण मच्छरों के प्रजनन को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मच्छर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी सितंबर के अंत तक वीकेंड में भी काम करेंगे।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 6 से 31 सितंबर तक मच्छर जनित रोग नियंत्रण में लगे सभी कर्मचारियों के लिए शनिवार और रविवार को कार्य दिवस माना जाएगा। इसमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी, महामारी विज्ञानी, कीट विज्ञानी और सहायक चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं।

आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष भारी और लगातार बारिश के कारण डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में वृद्धि और शहर भर में मच्छरों के प्रजनन की प्रवृत्ति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यह कदम पिछले वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जब मानसून के दौरान ऐसी बीमारियां बढ़ जाती थीं। कर्मचारियों को एक नवंबर के बाद अतिरिक्त कार्यदिवसों के लिए प्रतिपूरक अवकाश (कंपनसेटरी लीव) का आश्वासन दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि शनिवार और रविवार को काम करने वाले कर्मचारियों को समान संख्या में प्रतिपूरक अवकाश मिलेंगे।