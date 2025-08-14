दिल्ली को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए MCD की खास तैयारी, नगर निगम अधिकारियों ने बताया प्लान

दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए वर्तमान में बीस नसबंदी केंद्र कार्यरत हैं, जिनका प्रबंधन पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है, और नियमानुसार नसबंदी प्रक्रिया के बाद जानवरों को उनके मूल स्थानों पर वापस छोड़ दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आवारा कुत्तों को हटाने को लेकर व्यापक तैयारी कर ली है। इसके तहत उसने सभी 12 नगर निगम क्षेत्रों में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल (शेल्टर होम) बनाने और इसके साथ ही आवारा कुत्तों की सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू करने का फैसला लिया है। एमसीडी का कहना है कि उसका विस्तारित नसबंदी अभियान, नई शेल्टर सुविधाएं और हेल्पलाइन, लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने की दीर्घकालिक रणनीति का आधार बनेगी।

अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल हर महीने औसतन 10,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा रहा है। उधर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शहर में आवारा कुत्तों की इस समस्या के लिए स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदार बताया और टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़ी पूरी समस्या स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता का परिणाम है, जिन्होंने कुछ नहीं किया।

इससे पहले शहर के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा था कि नगर निगम आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने और उनके साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, 'हम इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही, हम पशुओं के कल्याण के प्रति भी चिंतित हैं।'

उधर नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने इस मामले को लेकर कहा कि आश्रय योजना पर काम चल रहा है, लेकिन इसके लिए भूमि आवंटन एक चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा, 'लोग हेल्पलाइन के जरिए आवारा कुत्तों के बारे में MCD को सूचित कर सकेंगे, जिसके बाद नगर निगम की टीमें उन्हें उठा लेंगी।' उन्होंने आगे कहा कि नसबंदी और टीकाकरण में तेजी लाने के लिए और ज्यादा NGO (गैर-सरकारी संगठनों) को शामिल किया जा रहा है।

पिछले साल के मुकाबले कुत्तों के काटने की संख्या में आई कमी MCD के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल कुत्तों के काटने के मामलों में कमी आई है। पिछले साल यानी 2024 में जहां कुत्तों के काटने के कुल 68,090 मामले सामने आए थे। वहीं इस साल अब तक यह संख्या 26,334 ही है, जबकि करीब 7 महीने गुजर चुके हैं। इन मामलों में से एमसीडी अस्पतालों में 9,920 मामले और उसके एंटी-रेबीज टीकाकरण (ARV) केंद्रों पर 15,010 मामले आए हैं। नगर निगम के अनुसार फिलहाल उसके पास 5,471 ARV खुराकें और 3,736 एंटी-रेबीज सीरम (ARS) खुराकें स्टॉक में हैं।

शुरुआती छह महीनों में 65 हजार से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी हुई इस साल 25 जनवरी से 25 जून के बीच 65,000 से ज्यादा आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया गया है। MCD ने अप्रैल 2024 से दिसंबर 2025 के बीच लगभग 98,000 कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है, जबकि 2023-24 में 79,959 और 2022-23 में 59,076 कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण किया गया था।