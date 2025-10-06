mcd schools students and parents informed about features of pm e vidya app MCD स्कूलों के छात्रों और उनके पैरेंट्स को इस ऐप के फीचर्स की जानकारी, क्या मकसद?, Ncr Hindi News - Hindustan
MCD स्कूलों के छात्रों और उनके पैरेंट्स को इस ऐप के फीचर्स की जानकारी, क्या मकसद?

दिल्ली नगर निगम यानी MCD के सभी स्कूलों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और घरों में भी डिजिटल अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए एक खास पहल की जाने वाली है। इसके लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। 

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 09:33 PM
दिल्ली नगर निगम के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पीएम ई-विद्या ऐप के तहत डिजिटल अभ्यास को बढ़ावा देने और छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को घरों में महत्व प्रदान करने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में निगम आयुक्त अश्वनी कुमार को शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने सोमवार को पत्र लिखा।

लगाई जाएंगी कार्यशालाएं

इस पत्र के जरिए उन्होंने निगम के सभी स्कूलों में पीएम ई-विद्या ऐप के मद्देनजर निगम में पढ़ने वाले साढ़े छह लाख से अधिक छात्रों को और उनके अभिभावकों को इस ऐप से जुड़ने के लिए कार्यशालाओं आयोजन करने के लिए कहा है।

प्रधानाचार्यों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी

निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि पत्र के जरिए इस ऐप को निगम के स्कूलों में शिक्षक छात्रों और उनके अभिभावकों को ऐप के सभी फीचर की जानकारी प्रदान करेंगे। इसके लिए प्रत्येक निगम स्कूल के प्रधानाचार्य को जिम्मेदारी सौंपी जाए। जिससे स्कूलों के प्रधानाचार्य अगले 15 दिनों में अभिभावकों से संपर्क करें और इस ऐप को उनके मोबाइल डिवाइस में सक्रिय करवाएं।

स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर स्कूलों में लगाए जाएंगे

योगेश वर्मा ने बताया कि निगम स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अपने अभिभावकों के मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर डिजिटल अभ्यास व अध्ययन के तहत बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए स्कूलों की कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर को लगाया जाए।

घरों में वीडियो प्रशिक्षण छात्रों को मिलेगा

शिक्षा समिति अध्यक्ष ने बताया कि एक कॉमन हॉल में इस ऐप की संचालन से जुड़ी जानकारियों को अभिभावकों को बताया जाए। जिससे अभिभावक अपने बच्चों को इस ऐप से जोड़ सकेंगे। इसके जरिए बच्चे अपने घरों में अपने पाठ्यक्रमों के विषयों को वीडियो प्रशिक्षण, अभ्यास प्राप्त कर सकेंगे।