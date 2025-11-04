दिल्ली में MCD स्कूलों के मिड डे मील में मिली खामियां; कड़ी कार्रवाई के आदेश

संक्षेप: दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में मिड डे मील के तहत खाना परोसने वाली एजेंसी के किचन में निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई हैं। इसको लेकर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी स्कूलों में मिड डे मील के तहत खाना परोसने वाली एजेंसी के किचन में निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई।इसमें किचन में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मिड डे मील के किचन की रसोई में साफ-सफाई की स्थिति खराब दिखी। इसमें रसोई में साफ-सफाई की कमी, दीवारों पर गंदगी जमी हुई पाई गई। यह भी पाया गया कि कर्मचारी स्वच्छता मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। किचन में एक्सपायर्ड (समय सीमा पार) खाद्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा।

सख्त कार्रवाई के आदेश निगम की शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने मंगलवार को नरेला जोन स्थित घेवरा में स्थित एजेंसी के किचन में औचक निरीक्षण किया। इस संबंध में उपाध्यक्ष ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। रसोई प्रबंधक और संबंधित कर्मचारियों से जवाब तलब किया। गंभीर लापरवाही के जिम्मेदार लोगों व एजेंसी के खिलाफ शिक्षा विभाग को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए।

ठेका देने से पहले मानकों की जांच होगी शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी आपूर्तिकर्ता या संस्थान को मिड डे मील वितरण का ठेका देने से पहले उनकी सुविधाओं, स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों की विस्तृत जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी।

खंगाली जाएगी हिस्ट्री साथ ही, जांच की जाएगी कि पिछले वर्षों में मिड मील परोसने वाली सभी संस्थानों के खिलाफ क्या क्या शिकायत प्राप्त हुई है और क्या-2 कार्यवाही हुई। जिस भी अधिकारी ने शिकायत दबाने का कार्य किया। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई भी कोताही किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान मिलीं खामियां इस संबंध में शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने बताया कि मिड डे मील के लिए जिस एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके किचन में निरीक्षण के दौरान खामियां पाई गईं। मिड डे मील के लिए जिस एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके किचन में निरीक्षण के दौरान खामियां पाई गईं।

साफ-सफाई की स्थिति खराब यह एजेंसी निगम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे भोजन तैयार करने का कार्य करती है। रसोई में साफ-सफाई की स्थिति अत्यंत दयनीय नजर आई। फर्श और दीवार पर गंदगी जमी हुई थी। कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किचन में एक्सपायर्ड (समय सीमा पार) खाद्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

औचक निरीक्षण का फैसला शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने बताया कि समिति की बैठक में शिक्षा विभाग व निगम स्कूलों से जुड़े मुद्दों पर कई फैसले लिए गए। इसके तहत समिति ने फैसला किया है कि सभी मिड डे मील किचन का नियमित औचक निरीक्षण करेंगे ताकि भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या को समय से दूर किया जा सके।