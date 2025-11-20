Hindustan Hindi News
MCD school principal shifted over vulgar messages to teachers
महिला शिक्षकों को गंदे मैसेज भेजता था MCD स्कूल का प्रिसिंपल, हो गया ऐक्शन

संक्षेप:

दिल्ली के किशनगढ़ स्थित नगर निगम (एमसीडी) के एक स्कूल के 'व्हाट्सएप ग्रुप' में महिला शिक्षकों को अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोपी प्रधानाचार्य का तबादला कर दिया गया है।

Thu, 20 Nov 2025 09:51 PMSubodh Kumar Mishra भाषा, नई दिल्ली
दिल्ली के किशनगढ़ स्थित नगर निगम (एमसीडी) के एक स्कूल के 'व्हाट्सएप ग्रुप' में महिला शिक्षकों को अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोपी प्रधानाचार्य का तबादला कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को जारी आदेश के अनुसार, जांच लंबित रहने तक प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से सुल्तानपुरी स्थित एमसीडी स्कूल में तबादला कर दिया गया है।

यह घटनाक्रम शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा द्वारा नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखने के बाद सामने आया है। पत्र में उन्होंने प्रधानाचार्य और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया था, जिन्होंने कथित तौर पर पहले की शिकायतों को नजरअंदाज किया था।

अपने पत्र में वर्मा ने कहा कि एक शिक्षिका ने कथित संदेशों के स्क्रीनशॉट के साथ लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी लेकिन मामले की गंभीरता के बावजूद उप निदेशक (शिक्षा) द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने इस आचरण को अत्यंत अनुचित और अनैतिक बताया और कहा कि एक शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख का ऐसा व्यवहार महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के साथ समझौता है। अध्यक्ष ने उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की मांग की जिन्होंने जानबूझकर शिकायत को नजरअंदाज किया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
