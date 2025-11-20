महिला शिक्षकों को गंदे मैसेज भेजता था MCD स्कूल का प्रिसिंपल, हो गया ऐक्शन
दिल्ली के किशनगढ़ स्थित नगर निगम (एमसीडी) के एक स्कूल के 'व्हाट्सएप ग्रुप' में महिला शिक्षकों को अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोपी प्रधानाचार्य का तबादला कर दिया गया है।
दिल्ली के किशनगढ़ स्थित नगर निगम (एमसीडी) के एक स्कूल के 'व्हाट्सएप ग्रुप' में महिला शिक्षकों को अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोपी प्रधानाचार्य का तबादला कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को जारी आदेश के अनुसार, जांच लंबित रहने तक प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से सुल्तानपुरी स्थित एमसीडी स्कूल में तबादला कर दिया गया है।
यह घटनाक्रम शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा द्वारा नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखने के बाद सामने आया है। पत्र में उन्होंने प्रधानाचार्य और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया था, जिन्होंने कथित तौर पर पहले की शिकायतों को नजरअंदाज किया था।
अपने पत्र में वर्मा ने कहा कि एक शिक्षिका ने कथित संदेशों के स्क्रीनशॉट के साथ लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी लेकिन मामले की गंभीरता के बावजूद उप निदेशक (शिक्षा) द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने इस आचरण को अत्यंत अनुचित और अनैतिक बताया और कहा कि एक शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख का ऐसा व्यवहार महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के साथ समझौता है। अध्यक्ष ने उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की मांग की जिन्होंने जानबूझकर शिकायत को नजरअंदाज किया।