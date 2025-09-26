निगम स्कूलों में झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के दाखिले पर जोर, अब सभी स्कूलों में आखिरी शनिवार को छुट्टी

दिल्ली के सभी जेजे क्लस्टरों के बच्चों को नगर निगम के स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक स्कूलों में दो शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब निगम के सभी स्कूलों में आखिरी शनिवार को अवकाश रहेगा। पहले केवल पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में ऐसा होता था।

दिल्ली के सभी जेजे क्लस्टरों के बच्चों को नगर निगम के स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। इसके लिए सभी 1500 स्कूलों में से प्रत्येक स्कूलों में दो शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह शिक्षक प्रत्येक स्कूल के पास मौजूद जेजे क्लस्टर में जाकर वहां पर बच्चों के माता-पिता को निगम स्कूलों में दाखिला देने के लिए प्रोत्साहन करेंगे।

इस संबंध निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि शिक्षा समिति की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। निगम के स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जेजे क्लस्टरों में निगम के शिक्षक सर्वे कर वहां पर रह रहे बच्चों को निगम स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। अभी निगम के स्कूलों में छह 67 हजार से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। अगले सत्र तक निगम के स्कूलों में अतिरिक्त एक से डेढ़ लाख छात्रों को प्रवेश लेने के लिए उनके माता पिता से बातचीत करेंगे।

योगेश वर्मा ने बताया कि पूर्ववर्ती पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में आखिरी शनिवार को अवकाश प्रदान होता था। अब इसे निगम के सभी स्कूलों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत निगम के सभी स्कूलों में आखिरी शनिवार को अवकाश रहेगा। साथ ही शिक्षकों को उनके अर्जित और आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड को चेक कर उन्हें उनके अवकाश दिए जाएंगे। इस संबंध में निगम ने तीन सर्कुलर जारी कर दिए हैं।

84 निगम स्कूलों के मरम्मत कार्य होंगे योगेश वर्मा ने बताया कि निगम के 84 स्कूलों के मरम्मत कार्य को सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें स्कूलों के मरम्मत कार्य के लिए अनुमानित लागत तैयार की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक स्कूल में जहां पर मरम्मत कार्य पर 30 लाख रुपये से कम खर्च होंगे। उन्हें निगम खुद तय राशि को खर्च करेगा।