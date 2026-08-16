दिल्ली के कल्याणपुरी में MCD के सफाई कर्मी का ड्यूटी पर सनसनीखेज मर्डर, CCTV में कैद हुई घटना

पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में आज सुबह एमसीडी के सफाई कर्मचारी की सरेआम बीच सड़क पर चाकू घोंपकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सनसनीखेज हत्या की यह पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में आज सुबह दिल्ली नगर निगम (MCD) के एक सफाई कर्मी की ड्यूटी के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हत्या के बाद आरोपी चाकू लहराता हुआ पैदल ही वहां से फरार हो गया। दिनदहाड़े हुए इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित परिवार और स्थानीय नेता आरोपी के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मृतक की पहचान एमसीडी के सफाई कर्मचारी 27 वर्षीय अनिल कुमार के तौर पर हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 7:30 बजे अनिल कल्याणपुरी में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। अनिल की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हत्या की वजह अब तक पता नहीं चल सकी है।

चाकू से पहले लात-थप्पड़ों से हमला सीसीटीवी फुटेज में एक हाथ में चाकू पकड़े हुए आरोपी को सफाई कर्मचारी अनिल का कॉलर पकड़कर थप्पड़, लात-घूंसे और चाकू से हमला करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और हमलावर का पता लगाने के लिए फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है।

बहन ने की आरोपी को सख्त सजा देने की मांग मृतक की बहन सुनीता ने बताया कि उन्हें फोन पर शुरू में यह खबर मिली थी कि अनिल का एक्सीडेंट हो गया है। वो जब वहां पहुंची तो पता चला कि उसकी हत्या की गई है। अनिल 27 साल के थे और रोज की तरह काम पर गए थे और अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी कोई पीछे से आया और उनकी हत्या कर दी। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे सजा दिलाई जाए।

आप विधायक अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस हत्याकांड की निंदा की है और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है। 'आप' विधायक कुलदीप कुमार सफाई कर्मचारी की हत्या के विरोध में अस्पताल परिसर के अंदर धरने पर बैठ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राजीव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे गए हैं।

आप विधायक ने कानून-व्यवस्था पर भाजपा को घेरा कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की हत्या पर 'आप' विधायक कुलदीप कुमार ने कहा, “क्या इस दुनिया में गरीब आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या आप एक गरीब सफाई कर्मचारी की हत्या कर देंगे जो बस अपना सफाई का काम कर रहा है? आज अपराधियों को लगता है कि कोई उन्हें छू नहीं सकता। यही सोच है। दिल्ली अब अपराध की राजधानी बन गई है, यह बात हम बार-बार कहते रहे हैं। खासकर कल्याणपुरी में हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी सरकार क्या कर रही है... हमारी मांग है कि सरकार कार्रवाई करे, परिवार को मुआवजा दे और अपराधी का एनकाउंटर किया जाए।”