Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMCD revises mini food van policy for delhi, permits modified e-rickshaw carts
MCD ने मिनी फूड वैन पॉलिसी में किया बदलाव, मॉडिफाइड ई-रिक्शा कार्ट को दी मंजूरी

MCD ने मिनी फूड वैन पॉलिसी में किया बदलाव, मॉडिफाइड ई-रिक्शा कार्ट को दी मंजूरी

संक्षेप: राजधानी दिल्ली के गली-मोहल्लों मे जल्द ही एक समान आकार वाली मिनी फूड वैन घूमती नजर आएंगी। दिल्ली नगर निगम (MCD) अपनी फूड वैन पॉलिसी को फिर से शुरू करने जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत ई-रिक्शा को मॉडिफाई कर एक ही साइज की मिनी फूड वैन चलाई जाएंगी।

Sun, 9 Nov 2025 09:25 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली के गली-मोहल्लों मे जल्द ही एक समान आकार वाली मिनी फूड वैन घूमती नजर आएंगी। दिल्ली नगर निगम (MCD) अपनी फूड वैन पॉलिसी को फिर से शुरू करने जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत ई-रिक्शा को मॉडिफाई कर एक ही साइज की मिनी फूड वैन चलाई जाएंगी। इन ई-कार्ट्स को सिर्फ पैकेट वाला और पहले से पके हुए खाने का सामान बेचने की इजाजत होगी। साथ ही खाना गर्म करने का भी इंतजाम होगा। फिलहाल एमसीडी का हर वार्ड में पांच वैन को इजाजत का प्लान है और हर वैन को एक जगह पर 30 मिनट से अधिक रुकने की इजाजत नहीं होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एमसीडी के एक अधिकारी ने कहा कि ये मिनी फूड वैन बाजार के इलाकों या मेन सड़कों पर भीड़भाड़ नहीं करेंगी क्योंकि इनकी एंट्री नॉन-कॉमर्शियल और रिहायशी गलियों तक ही सीमित होगी। इसका मकसद यह है कि कॉमर्शियल मार्केटों में अफरा-तफरी बढ़ाए बिना हाइजीनिक खाना, फल और सब्जियां आसानी से मिल सकें।

एमसीडी इन फूड वैन के लिए ऑपरेशनल जोन तय करेगी ताकि भीड़भाड़ या डुप्लीकेशन से बचा जा सके। इनके ऑपरेटर उसी वार्ड या एमसीडी जोन के रहने वाले होने चाहिए जहां वे काम करना चाहते हैं। इसके लिए आवेदकों को एमसीडी के हेल्थ डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होगा और अभी जो डिटेल्ड गाइडलाइंस बन रही हैं, उनका पालन भी करना होगा।

यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2021 में पुराने नॉर्थ एमसीडी में शुरू किया गया था। हालांकि मई 2022 से तीनों निगमों के फिर से एक होने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन रुक गया था।

सिटी-सदर पहाड़गंज जोन में पायलट फेज के तहत सिर्फ 30 लाइसेंस जारी किए गए थे, जिसमें ऑपरेटरों ने 25,000 रुपये की सालाना हेल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस और 10,000 रुपये की वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस दी थी।

अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद सिर्फ हाइजीनिक खाना बेचना ही नहीं था, बल्कि रोजगार पैदा करना और सड़कों पर अवैध वेंडिंग को भी रोकना था। एमसीडी का अनुमान है कि अगर नई पॉलिसी 1,000 से ज्यादा फूड वैन आवेदनों को मंजूरी देती है, तो इससे काफी लोकल रोजगार पैदा हो सकता है।

पहले के नियम के तहत फूड वैन को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलाने की इजाजत थी और लाइसेंस लेने वालों को पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए टाइफाइड का टीका लगवाना और रेगुलर मेडिकल चेक-अप करवाना जरूरी था।

अधिकारी ने कहा कि नई ई-कार्ट्स का डिजाइन एक जैसा होगा, हालांकि ऑपरेटर रंग और ब्रांडिंग को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। खाने को धूल और मक्खियों से बचाने के लिए उन्हें पूरी तरह से ढका होना रखना होगा और कचरे को ठीक से फेंकने के लिए उनमें कूड़ेदान भी रखने होंगे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
MCD
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।