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दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए MCD का 'मास्टर प्लान', ड्रोन से होगी अवैध निर्माण की निगरानी

Apr 09, 2026 10:02 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, आशीष सिंह, नई दिल्ली
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अधिकारियों ने बताया कि इन अनधिकृत कॉलोनियों में निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए MCD ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत GPS सर्वे के जरिए तस्वीरें लेकर मौजूदा और भविष्य के निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी।

दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए MCD का 'मास्टर प्लान', ड्रोन से होगी अवैध निर्माण की निगरानी

राजधानी दिल्ली में MCD प्रशासन अनधिकृत कॉलोनियों का ड्रोन सर्वे करेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के भवन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। इस संबंध में बीते सोमवार को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत इन कॉलोनियों में मौजूदा निर्माण को 'जैसा है, जहां है' के आधार पर नियमित किया जाएगा। यहां होने वाले सभी निर्माणों की अनुमति केवल दिल्ली के भवन नियमों के अनुसार ही दी जाएगी। इसके अलावा अनधिकृत निर्माणों से सख्ती से निपटा जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि इन अनाधिकृत कॉलोनियों में निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए MCD ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत GPS सर्वे के जरिए तस्वीरें लेकर मौजूदा और भविष्य के निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी।

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इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नियमित की गई 1511 अनधिकृत कॉलोनियों में निर्माण का पता लगाने के लिए 'सर्वे ऑफ इंडिया' द्वारा ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। इन कॉलोनियों के कुल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे किया जाएगा। इसमें से लगभग 20 प्रतिशत काम पहले ही पूरा हो चुका है। यह ड्रोन सर्वे नियमित अंतराल पर किया जाएगा। अगर स्वीकृत बिल्डिंग प्लान प्राप्त किए बिना कोई और निर्माण कार्य होता पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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