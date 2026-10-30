डेंगू-मलेरिया से लड़ने को MCD ने कसी कमर, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में बंपर भर्ती

दिल्ली में डेंगू-मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। स्थायी समिति ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में 1066 खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। अक्टूबर में अब तक डेंगू के 396 और मलेरिया के 94 मामले सामने आ चुके हैं।

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने शुक्रवार को अधिकारियों को अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में 1066 खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। समिति ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण मच्छरों से होने वाली बीमारियों को रोकने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। सत्य शर्मा की अध्यक्षता वाली नगर निगम की शीर्ष वित्तीय समिति ने राष्ट्रीय राजधानी के 126 प्रवेश बिंदुओं पर 'बैरियर-फ्री' (बिना रुकावट वाले) टोल कलेक्शन सिस्टम लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। साथ ही 10 वर्षों के लिए 70 मैकेनिकल रोड-स्वीपिंग (सड़क की सफाई करने वाली) मशीनें तैनात करने की 923.57 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी गई।

प्रस्ताव के अनुसार, नगर निगम का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में 1066 खाली पदों को भरना है। इनमें 14 एंटी-मलेरिया अधिकारी, 105 मलेरिया इंस्पेक्टर, 398 असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर और 549 मल्टी-टास्किंग स्टाफ शामिल हैं। एमसीडी की मच्छर आदि से फैलने वाली बीमारियों की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में अब तक डेंगू के 396 और मलेरिया के 94 मामले सामने आए हैं। अक्टूबर 2026 में डेंगू के मामले पहले ही 2025 के पूरे महीने में दर्ज किए गए 377 मामलों की संख्या को पार कर चुके हैं। इस साल डेंगू और मलेरिया के मामलों की कुल संख्या क्रमशः 993 और 337 को पार कर गई है।

प्रस्ताव में फील्ड कर्मचारियों की कमी का जिक्र किया गया है। ये कर्मचारी मच्छरों की निगरानी, ​​प्रजनन स्थलों की जांच, एंटी-लार्वल अभियान, फॉगिंग और जन जागरुकता अभियानों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह कमी तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब हम डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से हर साल पैदा होने वाले खतरे को देखते हैं। सत्य शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बिना किसी देरी के भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। अगर नियमित भर्ती में समय लगने की संभावना हो तो वे संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) या समझौते के आधार पर नियुक्तियां शुरू कर सकते हैं।

बैठक के दौरान, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों ने साफ-सफाई, सड़कों की मरम्मत, सफाई कर्मचारियों की कमी और पार्कों के रखरखाव से जुड़े मुद्दे उठाए। शर्मा ने जोनल डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें और कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि वार्ड-स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए जन प्रतिनिधियों को बार-बार मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि हर वार्ड में कम से कम एक पार्क में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (वर्षा जल संचयन प्रणाली) लगी हो।

एक अन्य बड़े फैसले में समिति ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले 126 पॉइंट्स पर टोल कलेक्शन सिस्टम को 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) तकनीक से अपग्रेड करने की मंजूरी दी। इसके तहत, कमर्शियल वाहनों को रोड टैक्स और 'एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज' (ECC) चुकाने के लिए बैरियर पर रुकना नहीं पड़ेगा।

इस प्रस्तावित सिस्टम में चलते हुए वाहनों की पहचान करने और अपने आप फीस वसूलने के लिए 'रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन' (RFID) और 'ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन' (ANPR) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट छह साल के लिए दिया जाएगा, जिसमें से पहले छह महीने सिस्टम को डिजाइन करने, विकसित करने और लागू करने के लिए होंगे, जबकि बाकी 54 महीने इसके संचालन और रखरखाव (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) के लिए होंगे। इस बदलाव के दौरान, मौजूदा RFID-आधारित कलेक्शन सिस्टम काम करता रहेगा।

एक उच्च-स्तरीय समिति ने रोड टैक्स कलेक्शन के लिए 910 करोड़ रुपए की वार्षिक न्यूनतम आरक्षित कीमत (रिजर्व प्राइस) तय करने की सिफारिश की है। यह टेंडर के लिए आधार मूल्य (बेस प्राइस) का काम करेगा, न कि निगम के लिए गारंटीकृत राजस्व का। ECC कलेक्शन वास्तविक वसूली पर आधारित होगा।

समिति ने 923.57 करोड़ रुपए की एक परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत अगले 10 वर्षों में नगर निगम की सड़कों पर 70 मैकेनिकल रोड-स्वीपिंग मशीनें (सड़क साफ करने वाली मशीनें) तैनात की जाएंगी। इसका उद्देश्य धूल के जमाव और वाहनों की आवाजाही से पैदा होने वाले कणों (पार्टिकुलेट मैटर) को कम करना है।

इस परियोजना को तीन पैकेजों में बांटा गया है। 'लायन सर्विसेज लिमिटेड' 369.53 करोड़ रुपए की लागत से 29 मशीनें तैनात करेगी, जबकि 'GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड' और 'VN इंजीनियरिंग कंपनी' का कंसोर्टियम 368.83 करोड़ रुपए में 28 मशीनें उपलब्ध कराएगा। बाकी बची 13 मशीनें 'JS एनवायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा 185.20 करोड़ रुपए में तैनात की जाएंगी।

अधिकारियों ने बताया कि 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों (MRSMs) को तैनात करने में देरी हुई है। सर्दियों के प्रदूषण के मौसम से पहले इन मशीनों के आने से दिल्ली में मैकेनिकल तरीके से सड़क की सफाई करने वाले बेड़े के लगभग दोगुना होने की उम्मीद थी। इस देरी को देखते हुए एक आकस्मिक योजना तैयार की गई है। नगर निगम ने मौजूदा बेड़े को बढ़ाने के लिए, चार महीने के लिए 40 और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें किराए पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।