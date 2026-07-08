Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में 13 सरकारी स्कूलों का होगा आपस में विलय, MCD ने जारी की मर्जर वाले 3 जोन के इन विद्यालयों की सूची

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नगर निकाय ने जोनल अधिकारियों से प्रधानाचार्यों, विशेष शिक्षकों, स्कूल सहायकों, पर्यावरण सहायकों और चौकीदारों सहित उन कर्मचारियों के स्थानांतरण या समायोजन के प्रस्ताव भी मांगे हैं, जो विलय के बाद अतिरिक्त हो सकते हैं।

दिल्ली में 13 सरकारी स्कूलों का होगा आपस में विलय, MCD ने जारी की मर्जर वाले 3 जोन के इन विद्यालयों की सूची

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र से करोल बाग, नरेला और शाहदरा नॉर्थ जोन के 13 स्कूलों को आपस में मिलाने का आदेश जारी कर दिया है। इस बारे में 22 जून को जारी आदेश में MCD के शिक्षा विभाग ने बताया कि इन स्कूलों को मिलाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। साथ ही, जोन के शिक्षा उप-निदेशकों (DDEs) और शिक्षा सहायक निदेशकों (ADEs) को निर्देश देते हुए विलय की प्रक्रिया पूरी करने और 15 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

नगर निकाय ने जोन के अधिकारियों से उन कर्मचारियों के तबादले या समायोजन के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं जो विलय के बाद अतिरिक्त (सरप्लस) हो सकते हैं। इनमें प्रिंसिपल, स्पेशल एजुकेटर, स्कूल अटेंडेंट, पर्यावरण सहायक और चौकीदार शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:LG की बड़ी सौगात,सालों से अटके 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की एक बड़ी अड़चन की दूर

वो स्कूल जिनका किया जाएगा विलय

करोल बाग के जिन स्कूलों का विलय किया जाएगा उनमें रमेश नगर नंबर-1 गर्ल्स स्कूल, मोती नगर ईस्ट (को-एड), मोती नगर वेस्ट (को-एड), सुदर्शन पार्क (बॉयज), दशघरा (बॉयज), S ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर (बॉयज), चूना भट्टी बॉयज और JJ शादीपुर बॉयज स्कूल शामिल हैं।

इसके अलावा नरेला जोन के जिन स्कूलों को आपस में मिलाया जाएगा, उनमें पल्ला गर्ल्स, नंगल ठाकरान को-एड, चांदपुर को-एड और JJ सावाडा F ब्लॉक स्कूल शामिल हैं। शाहदरा नॉर्थ जोन का एक आवासीय परिसर स्कूल भी इस सूची का हिस्सा है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं कंगना रनौत, किस पर लगाया आरोप?

शिक्षा कार्यकर्ता ने की MCD के फैसले की आलोचना

वकील और शिक्षा कार्यकर्ता अशोक अग्रवाल ने MCD के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, 'MCD स्कूलों के विलय का मतलब है MCD स्कूलों का बंद होना। मौजूदा स्कूलों को बेहतर बनाने के बजाय, MCD उन्हें बंद कर रहा है, जिससे वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच प्रभावित होगी।'

ये भी पढ़ें:दिल्ली के हरि नगर में महिला ने की खुदकुशी, पति से झगड़ा कर तीसरी मंजिल से कूदी

जुलाई के अंत तक स्कूलों में बाल संरक्षण समितियों का गठन होगा

उधर एक खबर के अनुसार दिल्ली के सभी 5,633 स्कूलों में इस महीने के अंत तक बाल संरक्षण समितियों को गठन किया जाएगा और इसके लिए स्कूल कर्मचारियों और मुख्य प्रशिक्षकों को पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जुलाई माह के दौरान मनाए जा रहे 'बाल संरक्षण माह' के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों और सुरक्षा उपायों की उच्चस्तरीय समीक्षा की।

बयान के मुताबिक, बैठक में सभी विद्यालयों में पॉक्सो मामलों के निस्तारण के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने तथा अभिभावकों के प्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली पुलिस और विद्यालय प्रमुखों को शामिल करते हुए संयुक्त निरीक्षण दल गठित कर सभी स्कूलों का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।