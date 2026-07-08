दिल्ली में 13 सरकारी स्कूलों का होगा आपस में विलय, MCD ने जारी की मर्जर वाले 3 जोन के इन विद्यालयों की सूची
नगर निकाय ने जोनल अधिकारियों से प्रधानाचार्यों, विशेष शिक्षकों, स्कूल सहायकों, पर्यावरण सहायकों और चौकीदारों सहित उन कर्मचारियों के स्थानांतरण या समायोजन के प्रस्ताव भी मांगे हैं, जो विलय के बाद अतिरिक्त हो सकते हैं।
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र से करोल बाग, नरेला और शाहदरा नॉर्थ जोन के 13 स्कूलों को आपस में मिलाने का आदेश जारी कर दिया है। इस बारे में 22 जून को जारी आदेश में MCD के शिक्षा विभाग ने बताया कि इन स्कूलों को मिलाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। साथ ही, जोन के शिक्षा उप-निदेशकों (DDEs) और शिक्षा सहायक निदेशकों (ADEs) को निर्देश देते हुए विलय की प्रक्रिया पूरी करने और 15 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
नगर निकाय ने जोन के अधिकारियों से उन कर्मचारियों के तबादले या समायोजन के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं जो विलय के बाद अतिरिक्त (सरप्लस) हो सकते हैं। इनमें प्रिंसिपल, स्पेशल एजुकेटर, स्कूल अटेंडेंट, पर्यावरण सहायक और चौकीदार शामिल हैं।
वो स्कूल जिनका किया जाएगा विलय
करोल बाग के जिन स्कूलों का विलय किया जाएगा उनमें रमेश नगर नंबर-1 गर्ल्स स्कूल, मोती नगर ईस्ट (को-एड), मोती नगर वेस्ट (को-एड), सुदर्शन पार्क (बॉयज), दशघरा (बॉयज), S ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर (बॉयज), चूना भट्टी बॉयज और JJ शादीपुर बॉयज स्कूल शामिल हैं।
इसके अलावा नरेला जोन के जिन स्कूलों को आपस में मिलाया जाएगा, उनमें पल्ला गर्ल्स, नंगल ठाकरान को-एड, चांदपुर को-एड और JJ सावाडा F ब्लॉक स्कूल शामिल हैं। शाहदरा नॉर्थ जोन का एक आवासीय परिसर स्कूल भी इस सूची का हिस्सा है।
शिक्षा कार्यकर्ता ने की MCD के फैसले की आलोचना
वकील और शिक्षा कार्यकर्ता अशोक अग्रवाल ने MCD के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, 'MCD स्कूलों के विलय का मतलब है MCD स्कूलों का बंद होना। मौजूदा स्कूलों को बेहतर बनाने के बजाय, MCD उन्हें बंद कर रहा है, जिससे वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच प्रभावित होगी।'
जुलाई के अंत तक स्कूलों में बाल संरक्षण समितियों का गठन होगा
उधर एक खबर के अनुसार दिल्ली के सभी 5,633 स्कूलों में इस महीने के अंत तक बाल संरक्षण समितियों को गठन किया जाएगा और इसके लिए स्कूल कर्मचारियों और मुख्य प्रशिक्षकों को पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जुलाई माह के दौरान मनाए जा रहे 'बाल संरक्षण माह' के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों और सुरक्षा उपायों की उच्चस्तरीय समीक्षा की।
बयान के मुताबिक, बैठक में सभी विद्यालयों में पॉक्सो मामलों के निस्तारण के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने तथा अभिभावकों के प्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली पुलिस और विद्यालय प्रमुखों को शामिल करते हुए संयुक्त निरीक्षण दल गठित कर सभी स्कूलों का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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