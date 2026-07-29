दिल्ली में कांवड़ रूट के पास मांस की अवैध दुकानें होंगी बंद, अतिक्रमण भी हटेंगे
एमसीडी निगम के 12 जोन में कांवड़ यात्रा मार्गों और शिविरों के आसपास मांस की सभी अवैध दुकानों को बंद कराया जाएगा। नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है।
दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए सभी 12 जोनों में कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यात्रा मार्गों और शिविरों के आसपास की सभी मांस की अवैध दुकानों को बंद कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार से 11 अगस्त तक दिल्ली में 308 कांवड़ शिविर लगाए जाएंगे। एमसीडी ने सभी जोन उपायुक्तों को शिविर स्थलों से अतिक्रमण हटाने और नागरिक सुविधाएं पूरी करने के आदेश दिए हैं।
12 क्षेत्रों को निर्देश
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने 12 क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्गों और कांवड़ शिविरों के आसपास मांस की सभी अवैध दुकानों को बंद कराया जाए। एमसीडी ने साफ कर दिया है कि मंजूर नियमों का उल्लंघन करने वाली लाइसेंसी दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
लगेंगे 308 कांवड़ कैंप
दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि MCD ने कांवड़ यात्रा से पहले सभी नागरिक सुविधाओं से जुड़े इंतजाम पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक 308 कांवड़ कैंप लगाए जाने हैं।
हटाए जाएंगे अतिक्रमण
अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को जारी कार्यालय ज्ञापन में सभी क्षेत्रीय उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे यात्रा शुरू होने से पहले चिह्नित कांवड़ कैंप स्थलों से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। इस आदेश से साफ है कि कैंप स्थलों के आसपास अतिक्रमण पर बुलडोजर ऐक्शन भी हो सकते हैं।
एमसीडी को सौंपी जिम्मेदारी
ज्ञापन में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा से काफी पहले शिविर स्थलों से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी को सौंपी गई है। क्षेत्रीय अधिकारियों को पहले ही चिह्नित स्थानों का विवरण उपलब्ध करा दिया गया है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शिविरों की अनुमति भी दी जा सकती है।
अवैध मांस की दुकानें होंगी बंद
दिल्ली नगर निकाय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्गों या कांवड़ शिविरों के आसपास कोई भी अवैध या बिना लाइसेंस वाली मांस की दुकान संचालित ना हो। साथ ही, लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानों में भी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने को कहा गया है।
रैपिड रेल के अतिरिक्त फेरे
कांवड़ यात्रा के लिए रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो की ओर से भी खास तैयारी की गई है। सावन के पहले दिन यानी 30 जुलाई से 14 अगस्त तक रैपिड और मेट्रो ट्रेनें 52 बार ज्यादा चक्कर लगाएंगी। नमो भारत ट्रेन हर आठ मिनट में मिलेगी। यदि ज्यादा भीड़ होती है तो ट्रेन को हर पांच मिनट में चलाने की तैयारी भी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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