MCD बैठक बनी जंग का मैदान; फंड पर हंगामा, माइक तोड़ने का आरोप, एजेंडा पास
एमसीडी बैठक में पार्षदों के फंड को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। आप और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई और माइक तोड़ने तक की घटना घटने के आरोप लगे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की बैठक में पार्षदों के फंड को लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा किया और माइक तोड़ने, चाय उछालने जैसे आरोप लगे, जिसके कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बावजूद सदन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें सिंघोला में कचरा निस्तारण संयंत्र स्थापित करना शामिल है। साथ ही, त्योहारों के लिए 2500 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। निगम ने पलूशन पर रोक लगाने के लिए सड़कों की सफाई, मलबा निस्तारण के लिए स्थल तय करने और 24 घंटे निगरानी के लिए कैमरे लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
सालाना 2 करोड़ के फंड देने को लेकर विरोध
एमसीडी के सदन की बैठक में विपक्ष के पार्षदों ने प्रत्येक पार्षदों को सालाना 2 करोड़ रुपये के फंड देने को लेकर विरोध किया। इसके बाद महापौर प्रवेश वाही ने कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। आगे बैठक में नेता सदन जय भगवान यादव ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व में जब विपक्ष निगम की सत्ता पर मौजूद थे, तब उन्होंने भी 25 लाख रुपये के फंड पार्षदों को जारी किए थे।
अतिरिक्त फंड भी जारी
नेता सदन ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा निगम की कई नई परियोजनाओं को शुरू किया। साथ ही, निगम को विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड भी जारी किए गए।
पार्षदों के बीच नोंकझोंक, माइक तोड़ने का आरोप
निगम के सदन की बैठक में कांग्रेस की विपक्ष के नेता नाजिया दानिश की टॉक्तियों के विरोध में आम आदमी पार्टी की पार्षद शगुफ्ता चौधरी और अन्य पार्षदो ने महापौर के आसन पर पहुंच कर विरोध जताया। माइक तोड़ने का भी विपक्ष पर आरोप लगा। इस बीच हंगामे में एजेंडे को पास कर दिया गया।
संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर ऐक्शन
मेयर प्रवेश वाही ने प्रेसवार्ता करते हुए विपक्ष पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, माइक तोड़ने, चाय उछाल कर फेंकने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में त्योहारों को लेकर निगम प्रशासन 2500 सफाई कर्मचारी को अतिरिक्त तैनात कर जिम्मेदारी सौंपेंगा। इस तरह की कार्य और कामकाज का विपक्ष नहीं चाहता है।
कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए
महापौर प्रवेश वाही ने बताया सदन की कार्यवाही के दौरान कई हंगामा हुआ। लेकिन इसके बाद भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया। इसमें सिंघोला में 700 मैट्रिक प्रतिदिन की क्षमता के कूड़े के निस्तारण का संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा इस पर काम शुरू हो चुका है। निगम प्रशासन ने सभी जोन में प्रदूषण को लेकर नियमों उल्लंघन करने और आग लगने वाली घटनाओं को करने वाले उल्लंघन कर्ताओं के खिलाफ सख्तकार्रवाई करने के दिए हैं
निगम ने शुरू की कार्रवाई
दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए धूल नियंत्रण, सड़कों की गहन सफाई और प्रवर्तन संबंधी उपायों को लेकर अपने विभागों को निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी 12 जोनों में चिह्नित धूल-प्रवण सड़कों की गहन सफाई की जा रही है। इसके साथ ही, वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले उल्लंघनों पर प्रभावी कार्रवाई तथा निर्धारित धूल नियंत्रण उपायों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत किया गया है।
मलबा निस्तारण के लिए कई स्थल तय किए
अवैध डंपिंग पर रोक लगाने और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निगम ने सभी 250 वार्डों में मलबा अपशिष्ट के निस्तारण निर्धारित स्थल चिह्नित किए हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार इन स्थलों पर धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर संबंधित अधिकारियों को जारी की गई है।
छिड़काव प्रणाली चालू रखना अनिवार्य
इसके तहत अपशिष्ट के ढेर की अधिकतम ऊंचाई से कम से कम 3 मीटर ऊंची धूल एवं हवा रोकने वाली दीवारें स्थापित करना, विशेषकर पत्थर की गिट्टी सहित सभी डंप की गई सामग्रियों को पूरी तरह ढकना अथवा नियमित रूप से गीला रखना तथा पूरे परिसर में विशेष जल छिड़काव प्रणाली चालू रखना अनिवार्य है।
वाहनों को पूरी तरह ढकना जरूरी
इन स्थलों तक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों को भी पूरी तरह ढकना जरूरी है ताकि परिवहन के दौरान धूल न फैले। इसके अतिरिक्त, सभी 125 स्थलों पर 360 डिग्री पीटीजेड (पीटीजी) कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से इन स्थलों पर होने वाली गतिविधियों की सीधी फीड डीपीसीसी को उपलब्ध होगी। इससे 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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