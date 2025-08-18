दिल्ली में खत्म किए जाएंगे 300 सरफेस पार्किंग, MCD बना रहा योजना; क्या वजह

दिल्ली में 300 सरफेस पार्किंग खत्म कर दिए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम इसके लिए योजना बना रहा है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए जल्द ही दिल्ली सरकार से संपर्क किया जाएगा। ये पार्किंग भीड़भाड़ और कुप्रबंधन का प्रमुख कारण बन गए हैं।

दिल्ली में 300 सरफेस पार्किंग खत्म कर दिए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम इसके लिए योजना बना रहा है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए जल्द ही दिल्ली सरकार से संपर्क किया जाएगा। ये पार्किंग भीड़भाड़ और कुप्रबंधन का प्रमुख कारण बन गए हैं।

दिल्ली नगर निगम राष्ट्रीय राजधानी में सतही पार्किंग (surface parking) को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली में ऐसी 300 से ज्यादा ऐसे पार्किंग हैं। इनमें से ज्यादातर का प्रबंधन निजी ठेकेदारों द्वारा किया जाता है।

एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि सरफेस पार्किंग में, वाहन अक्सर बेतरतीब ढंग से खड़े होते हैं। वहां कोई उचित प्रवेश और निकास प्वाइंट नहीं होते। ठेकेदार कभी-कभी निर्धारित क्षेत्र से आगे पार्किंग बढ़ा देते हैं और अतिरिक्त पैसे वसूलते हैं। व्यस्त सड़कों पर बैरिकेड नहीं लगाए जा सकते, जिससे ऐसे स्थानों का दुरुपयोग और शिकायतों का खतरा बढ़ जाता है।

अधिकारी ने यह भी बताया कि 300 से ज्यादा सरफेस पार्किंग स्थल अधिकृत हैं, जबकि शहर के बाकी हिस्सों में आवासीय परिसरों, व्यावसायिक भवनों और बाजारों के बाहर मुफ्त और अनियमित पार्किंग होती है। अधिकारी ने कहा कि चूंकि ठेकेदार इन 300 स्थलों का प्रबंधन करते हैं, इसलिए सभी शिकायतें और आरोप एमसीडी के पास आते हैं। भले ही निगम सीधे तौर पर इनका संचालन नहीं करते।

अधिकारी ने कहा कि फिलहाल हम इन पार्किंग स्थलों को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से हटाने और लोगों के लिए पार्किंग मुफ्त करने का सुझाव दे रहे हैं। हमने पहले भी दिल्ली सरकार को यह सुझाव दिया था और एक बार फिर इस मामले पर उसे पत्र लिखने की योजना बना रहे हैं।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अगर सरफेस पार्किंग हटा दी गई तो दो बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं- राजस्व हानि और अव्यवस्था। उन्होंने बताया कि जब भी कोई खरीदार नया वाहन खरीदता है तो वह पंजीकरण के समय एकमुश्त पार्किंग शुल्क का भुगतान करता है। यह शुल्क वाहन की कीमत के आधार पर अलग-अलग होता है। इसका उद्देश्य सरफेस पार्किंग सुविधाओं के उपयोग को कवर करना होता है।

अधिकारी ने कहा कि राजस्व प्रबंधन के लिए हम पंजीकरण के समय लगने वाले एकमुश्त पार्किंग शुल्क को दोगुना करने और अंततः सरफेस पार्किंग शुल्क को पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि लोगों को जमीन पर अनियमित पार्किंग के लिए बार-बार भुगतान करने के लिए न कहा जाए। उन्होंने कहा कि कमला नगर जैसे बाजारों में सरफेस पार्किंग हटा दी गई है। लोग अब खुद पार्किंग का प्रबंधन करते हैं।