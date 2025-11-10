Hindustan Hindi News
एमसीडी बढ़ा सकती है पार्किंग शुल्क; पलूशन फैलाने वालों पर पैनी नजर

संक्षेप: एमसीडी ने पलूशन रोधी उपायों को तेज कर दिया है। एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। एमसीडी पार्किंग शुल्क दोगुना करने की योजना का प्रस्ताव भी ला सकती है। 

Mon, 10 Nov 2025 04:55 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में बढ़ते पलूशन के बीच MCD ने प्रदूषण-रोधी उपायों को तेज कर दिया है। एंटी स्मॉग गन और मैकेनिकल स्वीपर (सफाई मशीनों) की तैनाती के साथ ही एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। अधिकारियों की मानें तो निगम सदन की बैठक में पार्किंग शुल्क दोगुना करने की योजना का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इस कदम का मकसद प्राइवे वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है ताकि पलूशन कम किया जा सके।

हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा कि पार्किंग शुल्क बढ़ाने का निर्णय सदन की अंतिम मंजूरी पर निर्भर करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमसीडी राष्ट्रीय राजधानी में पलूशन की रोकथाम के लिए कई कदम उठा रही है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि दिल्लीवासी स्वच्छ हवा में सांस लें। टीमें एंटी-स्मॉग गन और सफाई मशीनों के साथ जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। जल्द और मशीनें शामिल की जाएंगी।

अधिकारी ने आगे बताया कि कचरा जलाने और निर्माण नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एमसीडी की टीमें नियमित रूप से औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण एवं विध्वंस स्थलों की निगरानी कर रही हैं। साथ ही कचरे को खुले में जलाने की घटनाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। एनजीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों को 5,000 रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

बता दें कि एमसीडी 6,130 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का मेंटिनेंस करती है। इनकी सफाई रोजाना 57 हजार सफाई कर्मचारी करते हैं। धूल से निपटने के लिए लगभग 3,400 किलोमीटर की मुख्य सड़कों की सफाई के लिए 52 मैकेनिकल रोड स्वीपर यानी सफाई मशीनें लगाई गई हैं। इसके साथ ही लैंडफिल स्थलों पर 167 वाटर स्प्रिंकलर, 28 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन और 20 स्थिर एंटी-स्मॉग गनें लगाई गई हैं। ऊंची इमारतों पर 15 एंटी स्मॉग गनें तैनात की गई हैं।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं।
