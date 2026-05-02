Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: दिल्ली के व्यापारियों को MCD ने दी बड़ी राहत, ट्रेड लाइसेंस शुल्क को संपत्ति कर से जोड़ा

May 02, 2026 08:37 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राहुल मानव, नई दिल्ली
share

अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से कागजी काम कम होने और व्यापारियों तथा प्रॉपर्टी मालिकों के लिए प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होने की उम्मीद है, जिन्हें पहले लाइसेंस के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था।

दिल्ली के व्यापारियों को MCD ने दी बड़ी राहत, ट्रेड लाइसेंस शुल्क को संपत्ति कर से जोड़ा

दिल्ली नगर निगम ने शहर के व्यापारियों को एक बड़ी राहत देते हुए शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। जिसके अनुसार अब जनरल ट्रेड लाइसेंस (GTL) शुल्क को संपत्ति कर के साथ जमा कराया जा सकेगा। MCD का कहना है कि निगम आयुक्त (कमिश्नर) संजीव खिरवार से इस बारे में अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। MCD का कहना है कि यह कदम व्यापारियों और व्यवसायों के लिए नियमों का पालन करना आसान बनाने और'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के उद्देश्य से उठाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि नई प्रक्रिया के अंतर्गत अब दिल्ली के व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेने या रिन्यू कराने के लिए अलग से आवेदन करने और लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि नई योजना के तहत अलग से आवेदन करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। ऐसे में अब निगम वेबसाइट में जनरल ट्रेड लाइसेंस और भंडारण लाइसेंस शुल्क के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा, क्योंकि अब इन दोनों लाइसेंस की फीस व्यावसायिक संपत्तियों व इन लाइसेंस को प्राप्त करने वालों प्रतिष्ठानों की संपत्ति कर के साथ जुड़कर आएगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में यात्रियों को गर्मी से बचाने DTC की पहल, राहत पहुंचाने तैनात किए जलदूत

संपत्तियों को A से H तक श्रेणियों में बांटा

प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम ने इन दोनों लाइसेंसी शुल्कों को तय करने के लिए सम्पत्तियों को A से H श्रेणी में बांटा है और संपत्ति की श्रेणी के अनुसार जनरल ट्रेड लाइसेंस और भंडारण लाइसेंस शुल्क को तय किया है। अलग-अगल श्रेणियों की संपत्ति के तहत यह शुल्क अधिकतम 15 प्रतिशत तक तय होगा। व्यापारी इसे सीधे निगम वेबसाइट पर जमा करा सकेंगे।

चार महीने से लागू होने का इंतजार कर रहे थे व्यापारी

इससे पहले बीते वर्ष दो दिसंबर को निगम के सदन की बैठक में जनरल ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस को प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम के साथ जोड़ने का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन इसके चार महीनों बाद भी नया सिस्टम लागू नहीं हो सका था, जिसके चलते व्यापारियों को लाइसेंस फीस अलग से चुकानी पड़ रही थी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली विधानसभा में गूंजेगी राम की कहानी, 6 मई को होगा संगीतमय रामकथा का आयोजन

हर तीन साल में होगी लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत निगम कपड़ा, कुर्सी, बिस्कुट समेत 400 से अधिक श्रेणी को जनरल ट्रेड लाइसेंस प्रदान करता है। इसके अलावा बड़े शोरूम, स्टोर, रिटेल आउटलेट स्टोर जो कोल्ड स्टोरेज के साथ शामिल हैं, सीएनजी गैस गोडाउन स्टोरेज, पेट्रोलियम के उत्पाद जैसे श्रेणी को विशेष ट्रेड लाइसेंस शुल्क जारी किया जाता है। इसे हर तीन वर्ष में बढ़ाया जाएगा।

लंबे समय से व्यापारी इसकी मांग कर रहे थे

इसके लागू होने से व्यापारी वर्ग काफी खुश है। कमला नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बताया कि हमारी लंबे समय से यह मांग थी कि जनरल ट्रेड लाइसेंस शुल्क को संपत्ति कर के साथ जोड़ दिया जाए। अब इस नई व्यवस्था से सैकड़ों व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि इस प्रक्रिया के लागू होने से एक लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। वह अपने संपत्ति कर को जमा कराने के साथ ही जनरल ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण को भी निगम वेबसाइट पर एक साथ प्राप्त कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें:उम्रकैद काट रहे दोषी को राहत; बेटी के एडमिशन के लिए मिली परोल, क्या बोला HC?

नई योजना से होंगे इतने फायदे

- नई प्रणाली के तहत विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड (UPIC) के माध्यम से पहचाने गए संपत्ति मालिक, नगर निगम के पोर्टल पर संपत्ति कर के साथ जनरल ट्रेड लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

- निगम के अधिनियम के तहत अलग से जनरल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की मौजूदा आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

- निगम ने वार्षिक संपत्ति कर का 15 प्रतिशत जनरल ट्रेड लाइसेंस शुल्क संपत्ति परिसर के लिए निर्धारित किया है। जिसका भुगतान संपत्ति कर के भुगतान के समय वार्षिक रूप से किया जाएगा।

- भुगतान के बाद प्राप्त रसीद उस वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति के परिसर के वैध लाइसेंस के रूप में मान्य होगी।

- इस कदम से कागजी कार्रवाई कम होने और व्यापारियों और संपत्ति मालिकों के लिए प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होने की उम्मीद है, जिन्हें पहले लाइसेंस के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था।

आवेदकों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा

- लाइसेंसधारकों को प्रदूषण नियंत्रण और अग्नि सुरक्षा सहित सभी लागू मानदंडों का पालन करना होगा और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- परिसर के मालिक अपने परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

- लापरवाही या नियमों का पालन न करने के कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए संपत्ति के मालिक जिम्मेदार होंगे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
kaam ki baat Kaam Ki Khabar Ncr News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।