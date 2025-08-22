MCD launches mosquito terminator train to tackle vector borne diseases in Delhi दिल्ली में मच्छरों का आतंक कम करने के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन, NDLS से शुरुआत, Ncr Hindi News - Hindustan
Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 04:49 PM
दिल्ली नगर निगम ने बारिश के मौसम में पनपने वाले मच्छरों से निपटने के लिए अनोखी परल शुरू की है। एमसीडी ने उत्तर रेलवे के सहयोग से एक खास तरह की ट्रेन चलाई है, जो मच्छरों को मार गिराएगी। इससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को खत्म करने में मदद मिलेगी। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक कवच साबित होगी।

मच्छर और उससे होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम ने उत्तर रेलवे के सहयोग से सोमवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 'मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन' शुरू की। मेयर राजा इकबाल सिंह ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इस ट्रेन में रेलवे वैगन पर एक विशेष ट्रक लगा है, जिसमें रेलवे पटरियों पर लार्वा-रोधी केमिकल छोड़ने के लिए एक पावर स्प्रेयर लगा है। इससे पटरियों के दोनों ओर 50-60 मीटर के दायरे में केमिकल का छिड़काव किया जाएगा। इसमें वे हिस्से भी शामिल हैं, जहां तक पहुंचना मुश्किल होता है।

मेयर सिंह ने कहा कि बारिश के कारण अक्सर रेलवे पटरियों के आसपास पानी जमा हो जाता है, जिससे मच्छरों के प्रजनन का क्षेत्र बन जाता है। मच्छर टर्मिनेटर ट्रेन के साथ बड़े पैमाने पर केमिकल के छिड़काव से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक कवच है।

एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने कहा कि यह संयुक्त अभियान लाखों निवासियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य पहल है। कुमार ने कहा कि नगर निगम स्वच्छता और मच्छर उन्मूलन अभियान को एक मिशन के रूप में चला रहा है। हालांकि, यह अभियान तभी सफल होगा जब सभी लोग इसमें भाग लेंगे। लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके घरों और आसपास पानी जमा न हो। उन्हें निगम के प्रयासों में सहयोग करना होगा।

आयुक्त ने कहा कि सितंबर तक चलने वाले इस अभियान से शहर में मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण पाने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल डेंगू के मामलों की संख्या काफी कम रही है। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल, जन स्वास्थ्य अधिकारी अशोक रावत और उत्तर रेलवे व एमसीडी के प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।