Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMCD issues sealing notices to 100 shops in Chandni Chowk Delhi
दिल्ली पर फिर सीलिंग का साया, MCD ने चांदनी चौक में 100 दुकानों को दिए नोटिस

दिल्ली पर फिर सीलिंग का साया, MCD ने चांदनी चौक में 100 दुकानों को दिए नोटिस

संक्षेप:  दिल्ली में चांदनी चौक के कटरा नील बाजार में भैयादूज पर नौ दुकानें सील करने के एक दिन बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से शुक्रवार को अलग-अलग बाजारों के करीब 100 दुकानदारों को सीलिंग के नोटिस जारी किए गए हैं।

Sat, 25 Oct 2025 05:38 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में चांदनी चौक के कटरा नील बाजार में भैयादूज पर नौ दुकानें सील करने के एक दिन बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से शुक्रवार को अलग-अलग बाजारों के करीब 100 दुकानदारों को सीलिंग के नोटिस जारी किए गए हैं। त्योहारी सीजन में की जा रही एमसीडी की इस कार्रवाई से दुकानदारों और व्यापारिक संगठनों में गहरा आक्रोश है। दुकानदारों को दुकानों से सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया।

एमसीडी ने गुरुवार को कटरा नील बाजार की गली घंटेश्वर में 9 दुकानों को सील कर दिया था। दुकानदारों का कहना है कि इससे पहले भी इसी गली में दो दुकानों को सील किया जा चुका है। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब भैयादूज के कारण दुकानें बंद थीं। इसके एक दिन बाद कटरा नील बाजार की कृष्णा गली में भी सीलिंग के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दुकानदारों ने बताया कि इसके अलावा कटरा अशर्फी और कूचा महाजनी में भी सीलिंग के नोटिस जारी किए गए हैं। शुक्रवार को तकरीबन 100 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिस में एमसीडी की ओर से कहा गया है कि दुकानदारों ने दिल्ली मास्टर प्लान-2021 का उल्लंघन किया है। इसमें दुकानों को सील करने की चेतावनी जारी की गई है। दुकानदारों का कहना है कि चांदनी चौक में सभी दुकानें 30-40 साल से ज्यादा पुरानी हैं और दुकानदारों की ओर से सभी बिल जमा किए जा रहे हैं।

बाजार बंद रखने का आह्वान

सीलिंग के विरोध में शुक्रवार शाम व्यापारिक संगठन दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन ने चांदनी चौक के व्यापारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में सीलिंग से प्रभावित दुकानदारों के साथ-साथ वे दुकानदार भी शामिल हुए जिन्हें नोटिस मिल चुके हैं। सभी दुकानदारों में एमसीडी और सरकार के खिलाफ जबर्दस्त आक्रोश था। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश सचदेवा ने बताया कि सभी दुकानदारों ने सीलिंग के विरोध में बाजार बंद का आह्वान करने का प्रस्ताव रखा।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी

मुकेश सचदेवा ने कहा कि अपने प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। करीब पौने दो घंटे चली बैठक में सभी दुकानदारों ने अपनी पीड़ा बताई। हालांकि बाद में निर्णय लिया गया कि सीलिंग के मुद्दे पर 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद दोबारा बैठक की जाएगी। उनका कहना है कि व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो 27 अक्टूबर के बाद बाजार बंद का आह्वान किया जा सकता है। व्यापारियों का कहना है कि हम इस कार्रवाई के खिलाफ हैं और जमकर विरोध करेंगे।

क्या बोले व्यापारी

अशोक सिंह तोमर, व्यापारी व भाजपा नेता, ''एमसीडी के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। दुकानों पर सीलिंग करने से पहले सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया।''

राम प्रकाश बंसल,व्यापारी,''स्थानीय सांसद ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया था कि अब चांदनी चौक क्षेत्र में एक भी दुकान सील नहीं होने देंगे, लेकिन उसके चंद दिन बाद ही सीलिंग कर दी गई।''

श्रीभगवान बंसल,महासचिव,दिल्ली हिन्दुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन,''व्यापारी सभी नियमों को पूरा करके अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी के अधिकारी दिल्ली से व्यापार को खत्म करना चाहते हैं।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chandni Chowk Delhi News Delhi Sealing अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।