दिल्ली पर फिर सीलिंग का साया, MCD ने चांदनी चौक में 100 दुकानों को दिए नोटिस

दिल्ली में चांदनी चौक के कटरा नील बाजार में भैयादूज पर नौ दुकानें सील करने के एक दिन बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से शुक्रवार को अलग-अलग बाजारों के करीब 100 दुकानदारों को सीलिंग के नोटिस जारी किए गए हैं। त्योहारी सीजन में की जा रही एमसीडी की इस कार्रवाई से दुकानदारों और व्यापारिक संगठनों में गहरा आक्रोश है। दुकानदारों को दुकानों से सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया।

एमसीडी ने गुरुवार को कटरा नील बाजार की गली घंटेश्वर में 9 दुकानों को सील कर दिया था। दुकानदारों का कहना है कि इससे पहले भी इसी गली में दो दुकानों को सील किया जा चुका है। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब भैयादूज के कारण दुकानें बंद थीं। इसके एक दिन बाद कटरा नील बाजार की कृष्णा गली में भी सीलिंग के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दुकानदारों ने बताया कि इसके अलावा कटरा अशर्फी और कूचा महाजनी में भी सीलिंग के नोटिस जारी किए गए हैं। शुक्रवार को तकरीबन 100 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिस में एमसीडी की ओर से कहा गया है कि दुकानदारों ने दिल्ली मास्टर प्लान-2021 का उल्लंघन किया है। इसमें दुकानों को सील करने की चेतावनी जारी की गई है। दुकानदारों का कहना है कि चांदनी चौक में सभी दुकानें 30-40 साल से ज्यादा पुरानी हैं और दुकानदारों की ओर से सभी बिल जमा किए जा रहे हैं।

बाजार बंद रखने का आह्वान सीलिंग के विरोध में शुक्रवार शाम व्यापारिक संगठन दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन ने चांदनी चौक के व्यापारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में सीलिंग से प्रभावित दुकानदारों के साथ-साथ वे दुकानदार भी शामिल हुए जिन्हें नोटिस मिल चुके हैं। सभी दुकानदारों में एमसीडी और सरकार के खिलाफ जबर्दस्त आक्रोश था। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश सचदेवा ने बताया कि सभी दुकानदारों ने सीलिंग के विरोध में बाजार बंद का आह्वान करने का प्रस्ताव रखा।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी मुकेश सचदेवा ने कहा कि अपने प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। करीब पौने दो घंटे चली बैठक में सभी दुकानदारों ने अपनी पीड़ा बताई। हालांकि बाद में निर्णय लिया गया कि सीलिंग के मुद्दे पर 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद दोबारा बैठक की जाएगी। उनका कहना है कि व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो 27 अक्टूबर के बाद बाजार बंद का आह्वान किया जा सकता है। व्यापारियों का कहना है कि हम इस कार्रवाई के खिलाफ हैं और जमकर विरोध करेंगे।

क्या बोले व्यापारी अशोक सिंह तोमर, व्यापारी व भाजपा नेता, ''एमसीडी के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। दुकानों पर सीलिंग करने से पहले सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया।''

राम प्रकाश बंसल,व्यापारी,''स्थानीय सांसद ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया था कि अब चांदनी चौक क्षेत्र में एक भी दुकान सील नहीं होने देंगे, लेकिन उसके चंद दिन बाद ही सीलिंग कर दी गई।''