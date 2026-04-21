Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में भोजन प्रतिष्ठानों और दुकानों की होगी जांच, MCD ने दिए सख्त आदेश

Apr 21, 2026 07:18 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
share

दिल्ली में मोमोज खाने से कई लोगों के बीमार होने के बाद नगर निगम अलर्ट पर है। अब पूरी दिल्ली में खाने-पीने की दुकानों और उनके लाइसेंस की जांच होगी। नियमों का उल्लंघन करने या गंदगी मिलने पर भारी चालान कटेगा।

दिल्ली में भोजन प्रतिष्ठानों और दुकानों की होगी जांच, MCD ने दिए सख्त आदेश

दिल्ली भर के सभी खाने के प्रतिष्ठानों, दुकानों व अन्यों के स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस व उनके व्यंजनों की जांच होगी। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने सभी बारह जोन के उप स्वास्थ्य अधिकारियों (डीएचओ) को खाने में कमी मिलने पर खाने के प्रतिष्ठानों, दुकानों पर सख्त कार्रवाई निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मंगलवार को विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी हुई। इस बैठक में बीते शनिवार को शाहदरा दक्षिण जोन के पटपड़गंज में स्थित एक दुकान में मोमोज खाने पर कई लोगों की तबीयत बिगड़ने के मामले की चर्चा हुई।

अब पूरी दिल्ली में सभी डीएचओ को खाने के प्रतिष्ठानों, दुकानों व अन्यों की जांच में खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई की निगरानी व निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। इसमें लापरवाही सामने आने पर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई कर चालान काटे जाएंगे और स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस को रद किया जाएगा।

चालान काटते हुए दुकान खाली करवाई

पटपड़गंज वार्ड की निगम पार्षद रेनू चौधरी ने बताया कि बीते शनिवार को पटपड़गंज वार्ड में एक दुकान में मोमोज खाने से दस से अधिक लोग बीमार हो गए थे। इसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया था। मेरे पास कई मरीज का फोन आए। जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे।

निगम के जन स्वास्थ्य विभाग के पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर व अन्य कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच कर उस दुकान में खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई में कमी मिलने पर कार्रवाई कर चालान काटा। दुकान किराये पर थी, इसलिए उसे खाली कर दिया गया। अब पटपड़गंज वार्ड में पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर को सभी दुकानों व खाने के प्रतिष्ठानों की जांच के लिए कहा गया है।

ये कार्रवाई के निर्देश दिए गए

1- निगम के अधिकारियों ने बताया कि खाने की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर खाने के प्रतिष्ठानों के चालान किए करने के निर्देश दिए गए हैं।

2- निगम द्वारा खाने की गुणवत्ता की जांच, स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की, इस लाइसेंस के नवीनीकरण की और प्रतिष्ठानों व दुकानों के साफ-सफाई को लेकर जांच की जाएगी।

3- इसके अतिरिक्त खाने के सैंपल की जांच भी की जाएगी। खाने के सैंपल में कमी मिलने पर चालान काटने के साथ नोटिस जारी होंगे।

4- नोटिस जारी होने के बाद उल्लंघनकर्ताओं को दस दिन में जवाब निगम के समक्ष दाखिल करना होगा।

5- निगम के अधिनियम के नियमों के तहत दस दिन बाद उचित जवाब न मिलने पर स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस को रद किया जाएगा।

6- इसके बाद दुकान को सील करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सख्ती : दिल्ली के खाने के प्रतिष्ठानों व दुकानों के जांच के आदेश निगम ने दिए।

ये भी पढ़ें:अब कॉफी भी नकली, दिल्ली में बड़े रैकेट का खुलासा; 20 लाख रुपए का माल बरामद

इंस्पेक्टरों की संख्या बढ़ानी है जरूरी

निगम पार्षद रेनु चौधरी ने बताया कि पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की संख्या में बढ़ोतरी होनी बेहद जरूरी है। अभी मौजूदा समय में एक पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर पर तीन से चार वार्ड का कार्यभार है। इस संबंध में आगामी निगम के सदन की बैठक में इस मुद्दे के रखेंगे। जिससे सभी वार्डों में एक पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की तैनाती सुनिश्चित हो सके। साथ ही, उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक जिले में खाने के सैंपलों के टेस्ट करने के लिए लैब व सुविधा प्रदान होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में पांच लाख से अधिक महिलाओं को मिला ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’
ये भी पढ़ें:केजरीवाल, रवीश कुमार पर ऐक्शन हो; दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गई नई शिकायत
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।