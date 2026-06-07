MCD में मरे हुए इंजीनियरों का ट्रांसफर, AAP ने पूछा- क्या अवैध निर्माणों पर इस तरह सख्ती होगी
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के कामकाज की तरीके पर सवाल उठाया है। पार्टी ने दावा किया है कि मालवीय नगर की घटना के बाद एमसीडी ने आनन-फानन में दो मरे हुए और एक सस्पेंड इंजीनियर का तबादला कर दिया। पार्टी ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम के कामकाज में प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया। पार्टी ने मालवीय नगर होटल में लगी आग की घटना के बाद दो मरे हुए और एक सस्पेंड किए गए इंजीनियर के तबादले के आदेश का हवाला दिया। इस आदेश की एक कॉपी एचटी को भी मिली थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।
दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता अंकुश नारंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की जांच की मांग की और आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सरकार अवैध निर्माणों पर इस तरह सख्ती करना चाहती है।
बिना जांच-पड़ताल के फाइलें प्रोसेस हो रहीं
नारंग ने कहा कि सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही एमसीडी बिना किसी जांच-पड़ताल के फाइलें प्रोसेस कर रही है? क्या अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (इंजीनियरिंग) को विभाग में कर्मचारियों की स्थिति के बारे में भी पता नहीं है? नारंग के इन टिप्पणियों को लेकर एचटी की ओर से पूछे गए सवालों पर एमसीडी, मेयर, मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया।
5 जून का है ट्रांसफर ऑर्डर
यह विवाद 5 जून को एमसीडी के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा जारी एक ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर है। इसकी एक कॉपी एचटी को भी मिली है। नगर निगम में विपक्ष के नेता नारंग के अनुसार, इस ऑर्डर में जूनियर इंजीनियर अपूर्व भटनागर का नाम शामिल था, जिनकी सात महीने पहले मौत हो गई थी। इसमें जेई प्रतीक का नाम भी था, जिनकी कुछ महीने पहले मौत हो गई थी। नारंग ने यह भी बताया कि इसमें जेई गौरव गर्ग का नाम भी था, जो पिछले नौ महीनों से सस्पेंशन पर हैं।
आदेश पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साइन
उन्होंने कहा कि जेई प्रतीक का तबादला बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कर दिया गया है। यह विभाग शहर भर में अवैध निर्माण की जांच का काम करता है। सरकार ने मालवीय नगर के होटल में आग लगने से हुई 21 लोगों की मौत के बाद जांच करने का आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि तबादले के आदेश पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साइन थे। उन्होंने कहा कि जब मरे हुए और सस्पेंड किए गए कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए जा रहे हों तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था की हालत का पता चलता है।
जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
नारंग ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि लिस्ट में नाम कैसे शामिल किए गए और इस ऑर्डर को मंजूरी देने के लिए कौन जिम्मेदार था। यह पता लगाया जाना चाहिए कि किस अधिकारी ने लिस्ट में मृत कर्मचारियों के नाम शामिल किए। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। खबर छपने के समय तक एमसीडी ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया था। नगर निकाय ने उन हालात पर भी तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की, जिनके तहत ट्रांसफर ऑर्डर में मृत और सस्पेंड किए गए कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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