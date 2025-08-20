Mcd issued notice to shops of chandani chowk kucha mahajani market of delhi चांदनी चौक में दुकानों को सीलिंग का खतरा, MCD ने नोटिस जारी किया; व्यापारियों में आक्रोश, Ncr Hindi News - Hindustan
चांदनी चौक में दुकानों को सीलिंग का खतरा, MCD ने नोटिस जारी किया; व्यापारियों में आक्रोश

दिल्ली में एक बार फिर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। त्योहारी सीजन में चांदनी चौक के व्यापारी चिंता में हैं। चांदनी चौक बाजार में एमसीडी की ओर से दो अलग-अलग क्षेत्र में करीब 80 दुकानों को सील करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इससे व्यापारियों में आक्रोश है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 06:31 AM
त्योहारी सीजन में चांदनी चौक के व्यापारी चिंता में हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनकी दो दशक से ज्यादा पुरानी दुकानें सील न हो जाए। दरअसल, राजधानी में एक बार फिर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। चांदनी चौक बाजार में एमसीडी की ओर से दो अलग-अलग क्षेत्र में करीब 80 दुकानों को सील करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इससे व्यापारियों में आक्रोश है।

एमसीडी की ओर से बीते दिनों चांदनी चौक क्षेत्र के कटरा नील में दो दुकानों को सील किया गया। दुकानदारों ने बताया कि 20 अन्य दुकानों को सीलिंग के नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बाद अब कूचा महाजनी की बिल्डिंग संख्या 1240 में अवैध निर्माण बताकर सीलिंग का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 27 साल पुरानी इस बिल्डिंग में 50 दुकानें हैं और अब इन सभी पर सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि दो बिल्डरों की लड़ाई में एमसीडी 50 दुकानों को सील कर दुकानदारों का रोजगार खत्म करने का प्रयास कर रहा है।

दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसो. के महासचिव श्रीभगवान बंसल ने कहा कि सीलिंग के नोटिस नियम विरुद्ध जारी किए जा रहे हैं। ये रद्द नहीं हुए या एमसीडी ने दुकानें सील करने का प्रयास किया तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर विरोध करेगा।

वहीं, कूचा महाजनी की ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष में योगेश सिंघल कहा कि पूरे चांदनी चौक के सभी बाजारों के दुकानदार एकजुट हैं और किसी भी सूरत में दुकानों को सील नहीं होने देंगे। विधानसभा चुनाव में सीलिंग पर रोक लगाने के लिए बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन ये वादे खोखले निकले। अगर सीलिंग की कार्रवाई की तो दुकानदार आंदोलन करेंगे।

चांदनी चौक के सांसद ने चुनाव के बाद व्यापारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बाजार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस बैठक में दुकानदारों ने सीलिंग का मुद्दा भी उठाया था।

सराफा कारोबारी सतीश कुमार ने कहा कि कूचा महाजनी में करीब 23 साल से दुकान कर रहे हैं। यह इमारत भी वर्ष 2007 में एक्ट में विशेष प्रावधान के दायरे में आती है। अब 23 साल बाद दुकानदारों को जानबूझकर परेशान करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हम अपनी दुकानों को किसी भी सूरत में सील नहीं होने देंगे।

एक और सराफा कारोबारी दिनेश खंडेलवाल ने कहा कि 1995 में बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ। 2001 से 2004 के बीच सभी दुकानदारों ने रजिस्ट्री कराकर कारोबार शुरू किया, तब से अब तक एमसीडी के अधिकारियों को क्या पता नहीं था कि बिल्डिंग का निर्माण नक्शे के अनुरूप हुआ है या नहीं। सभी दुकानदार एमसीडी को व्यावसायिक टैक्स भी दे रहे हैं, अब परेशान करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।