दिल्ली के निजी स्कूलों को बड़ी राहत, अब 3 साल के लिए जारी होंगे ये सर्टिफिकेट, MCD का फैसला
दिल्ली के निजी स्कूलों के लिए राहत भरी खबर है। एमसीडी प्रशासन से अब उन्हें तीन साल की अवधि के लिए स्कूल हेल्थ सर्टिफिकेट (स्कूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र) और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट (इमारत सुरक्षा प्रमाण पत्र) जारी होगा। इससे पहले यह दोनों प्रमाण पत्र एक साल के लिए जारी हुआ करता था।
दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। सदन से पहले बीते दिनों निगम की स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई थी। इस प्रस्ताव को सत्ता पक्ष के पार्षद सत्यपाल सिंह ने सदन में पेश किया और पार्षद पंकज लूथरा ने स्वीकृत किया। इसके सदन में सत्ता पक्ष ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया।
निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट योगेश वर्मा ने बताया कि अब निजी स्कूलों को हर वर्ष इन दोनों प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। निजी स्कूल को दोनों प्रमाण पत्र तीन वर्ष के लिए जारी होगा और तीन वर्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद वह फिर से इन दोनों प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण करा सकेंगे।
1700 से अधिक निजी स्कूलों को बड़ी राहत
निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट योगेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार के दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र) की तर्ज पर निगम द्वारा निजी स्कूलों को स्कूल हेल्थ सर्टिफिकेट और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट हर वर्ष प्रदान किया जाता है। अब निजी स्कूल इन दोनों प्रमाण पत्रों को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त कर सकेंगे। सदन में प्रस्ताव के पारित होने के तहत इन दोनों प्रमाण पत्रों के लिए यह समय अवधि पहली बार निगम प्रशासन निजी स्कूलों के लिए लागू कर रहा है।
ये मिलेगा लाभ
योगेश वर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया के जरिए अब निजी स्कूलों को इंस्पेक्टर राज से राहत मिलेगी। कई निजी स्कूलों की हमें शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि उन्हें प्रत्येक वर्ष इन दोनों प्रमाण पत्रों के लिए कई चक्कर निगम कार्यालयों के लगाने पड़ते थे। ऑनलाइन आवेदन के बाद भी उन्हें दिक्कतें होती थीं। लेकिन अब निजी स्कूल इन दोनों प्रमाण पत्रों के लिए निगम वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उन्हें यह प्रमाण पत्र तय समय में उपलब्ध होगा।
स्कूलों का लगातार निरीक्षण
योगेश वर्मा ने बताया कि तीन वर्ष की समय अवधि के लिए दोनों प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के बाद भी निगम के शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी स्कूलों का लगातार निरीक्षण व निगरानी करते रहेंगे। जिससे स्कूलों की इमारत के सुरक्षा इंतजामों व खानपान से जुड़ी गतिविधियों के संचालन पर आवश्यक निगरानी की जा सके।