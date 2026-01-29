Hindustan Hindi News
MCD is preparing to exempt delhi villages houses from property tax; know who can be benefit
दिल्ली के गांवों में संपत्ति कर से छूट देने की तैयारी, जानें किन्हें मिल सकता है फायदा

दिल्ली के गांवों में संपत्ति कर से छूट देने की तैयारी, जानें किन्हें मिल सकता है फायदा

संक्षेप:

दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने विकास कार्यों के लिए प्रत्येक पार्षद को दो करोड़ रुपये हर वर्ष देने के प्रस्ताव को प्राथमिक स्तर पर मंजूरी दे दी है। इसके साथ गांवों में संपत्ति कर से छूट देने की भी तैयारी की है।

Jan 29, 2026 07:52 am IST
दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने विकास कार्यों के लिए प्रत्येक पार्षद को दो करोड़ रुपये हर वर्ष देने के प्रस्ताव को प्राथमिक स्तर पर मंजूरी दे दी है। इसके साथ गांवों में संपत्ति कर से छूट देने की भी तैयारी की है। बजट संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस पर बहस होगी। इसके बाद नेता सदन प्रवेश वाही अंतिम संशोधन सदन में प्रस्तुत करेंगे और फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

रेहड़ी-पटरी के लिए अलग जोन तय होगा : स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि दिल्ली में कई स्थानों पर रेहड़ी-पटरी व साप्ताहिक बाजारों से जाम की शिकायतें मिली हैं। इसे देखते हुए रेहड़ी-पटरी वालों के लिए अलग जोन तय किए जाएंगे। दिल्ली पंचायत संघ ने एमसीडी की स्थायी समिति द्वारा आगामी बजट में गांवों के 200 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट को हाउस टैक्स से मुक्त रखने, गांवों में मकान निर्माण के दौरान नगर निगम के भवन उपनियमों से आ रही परेशानियों से राहत दिलाने की पहल का स्वागत किया है।

दस करोड़ रुपये का प्रावधान : स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि लावारिस कुत्तों की समस्या को लेकर निगम ने एक नया मद बनाया है। इसमें पशु चिकित्सा विभाग को लावारिस कुत्तों की समस्या, बंध्याकरण, गणना जैसे कार्यों के लिए दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हर जोन में कम से कम एक डॉग शेल्टर होम का निर्माण किया जाएगा।

‘दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करेंगे’

दिल्ली नगर निगम के कई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। इस संबंध में निगम के नेता सदन प्रवेश वाही ने कहा कि वर्षों से लंबित कर्मचारियों और डॉक्टरों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज करेंगे। इसे लेकर विभागों के आधिकारियों के साथ आगामी दिनों में बैठक कर चर्चा करेंगे। इसके तहत कई कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां शुरू करेंगे।

एमसीडी ने बजट में शहरव्यापी सुधारों की रूपरेखा पेश की

एमसीडी ने बुधवार को अपना पहला अधिशेष बजट अनुमान प्रस्तुत किया, जिसमें राजस्व में वृद्धि, व्यय पर कड़े नियंत्रण और शासन एवं अवसंरचना सुधारों की एक श्रृंखला के कारण 2026-27 में लगभग 1,200 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान लगाया गया है।

स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्य शर्मा ने बजट भाषण में कहा कि इस वर्ष के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने, सुविधाओं और प्राथमिक शिक्षा सेवाओं में सुधार, पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जाएगा, साथ ही वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि सभी पात्र परिसरों से संपत्ति कर वसूला जाएगा। इस वर्ष की शुरुआत में एमसीडी ने घोषणा की थी कि उसने 31 दिसंबर 2025 तक 2,700 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड संपत्ति कर एकत्र किया है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

