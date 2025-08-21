पहले संवेदनशील जगहों से कुत्तों को उठाएं; दिल्ली के NGO को एमसीडी ने दिए निर्देश

यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली (URD) के महासचिव सौरभ गांधी ने कहा कि दिल्ली के लोग शीर्ष अदालत के उस आदेश के लिए बहुत आभारी हैं, जिसका उद्देश्य मनुष्यों और आवारा कुत्तों दोनों का कल्याण है।

एमसीडी ने कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए उसके साथ काम करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को निर्देश दिया है कि वे पहले संवेदनशील जगहों से खूंखार कुत्तों को उठाएं और सीसीटीवी फुटेज सहित उनका रिकॉर्ड भी रखें। नगर निगम ने अपने क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम करें और अपने क्षेत्रों के आवारा कुत्तों को निकटतम पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों (एबीसी) को सौंप दें।

गैर-सरकारी संगठनों और पशु चिकित्सा अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उठाए गए आवारा कुत्तों को 311 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाए, और उनके संबंधित क्षेत्रों से दैनिक रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को जमा की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपने आदेश में दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे सभी इलाकों से जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें शेल्टर होम में डालें।

दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अधिकारियों को तुरंत कुत्तों के आश्रय स्थल बनाने और आठ सप्ताह के भीतर ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में उसे रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। एमसीडी ने अपने सर्कुलर में कहा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए उसके द्वारा लगे सभी गैर-सरकारी संगठन (NGO) सबसे पहले सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों, पार्कों, आवासीय कॉलोनियों जैसे संवेदनशील स्थानों से उन सभी खूंखार या आक्रामक आवारा कुत्तों को उठाएंगे जो लोगों को काटने की आदत के लिए जाने जाते हैं।

सर्कुलर में कहा गया है, "आवारा कुत्ते एनजीओ के चलाए जा रहे एबीसी केंद्रों में रहेंगे, जो आश्रय प्राप्त कुत्तों के सीसीटीवी फुटेज और उनका रिकॉर्ड बनाए रखेंगे।" इस बीच, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWAs) ने भी हाउसिंग सोसाइटियों और पड़ोस में आवारा कुत्तों की पहचान करना और उनकी सूचना नागरिक अधिकारियों को देना शुरू कर दिया है।

यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली (URD) के महासचिव सौरभ गांधी ने कहा कि दिल्ली के लोग शीर्ष अदालत के उस आदेश के लिए बहुत आभारी हैं, जिसका उद्देश्य मनुष्यों और आवारा कुत्तों दोनों का कल्याण है। उन्होंने कहा, "हम सिर्फ आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाओं की बढ़ती संख्या का समाधान चाहते हैं। अदालत का आदेश न केवल लोगों को राहत देगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन जानवरों को सुरक्षित रखा जाए और आश्रयों में ठीक से खाना खिलाया जाए।"