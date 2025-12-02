दिल्ली: अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ जमा करा सकेंगे ट्रेड लाइसेंस फी, MCD का बड़ा फैसला
एमसीडी सदन की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें एक फैसले के तहत जनरल ट्रेड लाइसेंस और विशेष लाइसेंस शुल्क को अब संपत्ति कर के साथ जोड़ दिया गया है। बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
दिल्ली नगर निगम ने जनरल ट्रेड लाइसेंस और विशेष लाइसेंस शुल्क को अब संपत्ति कर के साथ जोड़ दिया है। अब इन दोनों लाइसेंस शुल्क को जमा कराने के लिए अलग से निगम वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं होनी। निगम के सदन की बैठक में मंगलवार को इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यह दोनों लाइसेंस शुल्क व्यावसायिक संपत्तियों व इन लाइसेंस को प्राप्त करने वालों प्रतिष्ठानों के संपत्ति कर के साथ जुड़ कर आएगा।
इन संपत्तियों पर लागू
निगम ने ए से एच श्रेणी की संपत्तियों पर यह दोनों लाइसेंस शुल्क को संपत्ति की श्रेणी के अनुसार जनरल ट्रेड लाइसेंस और विशेष ट्रेड लाइसेंस शुल्क को तय किया है। इन श्रेणियों की संपत्ति के तहत यह 15 फीसदी तक तय होगा। व्यापारी इसे सीधे निगम वेबसाइट पर जमा करा सकेंगे। इस प्रस्ताव को निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने तैयार कर एजेंडे में शामिल किया। जिसे सदन की कार्यवाही के दौरान अन्य प्रस्तावों के साथ स्वीकृति दी गई।
व्यापार को बढ़ावा, इंस्पेक्टर राज होगा खत्म
इस संबंध महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि इस फैसले से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, जनरल ट्रेड लाइसेंस और विशेष लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यापारियों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अब अलग से इन दोनों लाइसेंस के लिए आवेदन करना नहीं होगा। उनके संपत्ति कर के साथ यह लाइसेंस शुल्क जुड़कर आ जाएगा। इस सरल प्रकिया से इंस्पेक्टर राज को खत्म करने पर हम जोर दे रहे हैं। इससे पहले इसी वर्ष फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क को भी संपत्ति कर के साथ जोड़ने का फैसला किया था।
यह होगा लाभ
महापौर ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत संबंधित परिसरों पर लागू संपत्ति कर का 15 फीसदी तक लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले लाइसेंस शुल्क व्यापार के प्रकार, क्षेत्रफल और स्थानीयता की श्रेणी जैसे जटिल मानकों पर आधारित था।
यह होगी प्रकिया
महापौर ने बताया कि जनरल ट्रेड लाइसेंस (जीटीएल) को अब संपत्ति कर भुगतान प्रणाली में शामिल कर दिया जाएगा। इससे लाइसेंस के लिए अलग से आवेदन करने या कोई अलग दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इस निर्णय के बाद व्यापारी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान मालिक अब अपने वार्षिक संपत्ति कर के साथ ही ट्रेड लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।
व्यापारियों को होगी सहूलियत
पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा ने बताया कि इस नए फैसले से सैकड़ों व्यापारियों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जिन्हें जनरल ट्रेड लाइसेंस और विशेष ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाता है, उन्हें लाभ मिलेगा।
हर तीन वर्ष में लाइसेंस शुल्क में होगी वृद्धि
अधिकारियों के अनुसार इस प्रस्ताव के तहत कपड़ा, कुर्सी, बिस्कुट और अन्य व्यापार के मद्देनजर निगम 400 से अधिक श्रेणी को जनरल ट्रेड लाइसेंस प्रदान करता है। इसके अलावा बड़ी शोरूम, स्टोर, रिटेल आउटलेट, स्टोर जो कोल्ड स्टोर के साथ शामिल हैं, सीएनजी गैस गो डाउन स्टोरेज, पेट्रोलियम के उत्पाद जैसे श्रेणी को विशेष ट्रेड लाइसेंस शुल्क जारी किया जाता है। प्रस्ताव के तहत इसे हर तीन वर्ष में बढ़ाया जाएगा।
अभी इतना जनरल ट्रेड लाइसेंस शुल्क
श्रेणी 10 वर्ग मीटर 10 से 20 वर्ग मीटर 21 से 400 वर्ग मीटर 400 वर्ग मीटर से अधिक
ए से बी श्रेणी 4563 रुपये 11407 रुपये 191 प्रति वर्ग मीटर 96 प्रति वर्ग मीटर
सी व डी 3042 7605 152 वर्ग मीटर 96 वर्ग मीटर
ई, एफ, जी व एच 1521 3802 114 प्रति वर्ग मीटर 57 वर्ग मीटर
अभी इतना विशेष लाइसेंस शुल्क
श्रेणी वर्ग मीटर
ए और बी 76044 रुपये या 191 प्रति वर्ग मीटर (जो भी अधिकतम है)
सी और डी 60835 रुपये या 152 प्रति वर्ग मीटर (जो भी अधिकतम है)
ई से एच 45626 रुपये या 114 प्रति वर्ग मीटर (जो भी अधिकतम है)
इन कारणों से लिया फैसला
निगम अधिकारियों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 34 हजार 48 जनरल ट्रेड लाइसेंस जारी किए गए जिससे से 56.66 करोड़ रुपये की लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति हुई। इसकी तुलना में इन लाइसेंस धारकों से कुल 289 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में अब तक संपत्ति कर से राजस्व प्राप्त हुआ। यह संपत्ति कर की तुलना में सिर्फ 20 फीसदी तक ही जनरल ट्रेड लाइसेंस शुल्क से राजस्व मिला। इसके अलावा 2059 विशेष ट्रेड लाइसेंस जारी हुए। इसमें विशेष ट्रेड लाइसेंस शुल्क से 54.7 करोड़ रुपये राजस्व मिला जबकि इन विशेष ट्रेड लाइसेंस धारकों से 883.96 करोड़ रुपये संपत्ति कर से राजस्व इस वर्ष प्राप्त हुआ। संपत्ति कर की तुलना में विशेष ट्रेड लाइसेंस सिर्फ 6.12 फीसदी ही प्राप्त हुआ। इससे निगम प्रशासन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि दोनों लाइसेंस में संपत्ति कर के तहत 15 फीसदी तक बढ़ोतरी नहीं की गई। तब निगम को कम राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, उसकी भर पाई नहीं हो पाएगी।