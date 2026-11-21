खुले में कचरा जलाया तो सीधे 10 हजार का चालान, MCD ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाई
दिल्ली नगर निगम ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ा दी है। निगम की स्थायी समिति की बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत नए उप-नियमों को मंजूरी दे दी गई है। इसमें विभिन्न उल्लंघनों पर 500 से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
राजधानी में अब खुले में कचरा या बायोमास जलाने वालों पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए सीधे 10 हजार रुपये का चालान काटेगा। अब तक निगम ग्रेप की पाबंदियों और एनजीटी के दिशा-निर्देशों के तहत 500 रुपये से लेकर दो हजार और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाता था। निगम की स्थायी समिति की बैठक में गुरुवार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत नए उप-नियमों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें विभिन्न उल्लंघनों पर 500 रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार, इस नए ढांचे में घरों में कचरा अलग-अलग न करने नियमों के उल्लंघन जैसे कई मामले शामिल हैं।
कचरा जलाना : खुले में कचरा या बायोमास जलाने पर 10,000 रुपये।
आवासीय परिसर : कचरे को तय तरीके से अलग-अलग न रखने, जमा न करने या न सौंपने पर 500 रुपये। सैनिटरी वेस्ट, विशेष देखभाल की जरूरत वाले कचरे और बागवानी से निकलने वाले कचरे का सही प्रबंधन न करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
मनोरंजन व सामुदायिक स्थल : कचरा अलग न करने या सही तरीके से न सौंपने पर क्लबों, सिनेमा हॉल, पब, कम्युनिटी हॉल और मल्टीप्लेक्स पर 7,500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
आयोजन स्थल : पांच हजार वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में फैले मैरिज हॉल, पार्टी हॉल, उत्सव हॉल, पार्टी लॉन और प्रदर्शनी या मेले के आयोजन स्थलों पर इस उल्लंघन के लिए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
15 इलाकों का एक्यूआई 300 के पार
राजधानी में प्रदूषित हवा से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। शुक्रवार को 15 इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के पार यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इनमें कई सघन रिहायशी इलाके और अधिक आवागमन वाले क्षेत्र शामिल हैं। इस बार अक्तूबर में दिल्ली की वायु गुणवत्ता पहले की तुलना में बेहतर रही थी। हालांकि, ठंड बढ़ने और हवा की गति कमजोर पड़ने के साथ प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है।
हवा की दिशा बदलने से पारा बढ़ने के आसार
राजधानी दिल्ली के मौसम में शनिवार से हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार, हवा की दिशा में बदलाव के चलते तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार सुबह हल्की धुंध छाई रही। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम है। यहां आर्द्रता का स्तर 45 से 97 फीसदी तक दर्ज किया गया।
टोल बचाने की तरकीब भी बढ़ा रही प्रदूषण
टोल शुल्क बचाने की कोशिश दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने का कारण बन रही है। प्रतिदिन हजारों ऐसे वाहन राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है। ये वाहन ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने के बजाय दिल्ली के भीतर से होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ओर जाते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की बैठक में यह मुद्दा उठाते हुए ऐसे वाहनों को राजधानी में प्रवेश से रोकने के सुझाव दिए। आयोग ने मामले को एनएचएआई के समक्ष उठाने की बात कही है।
पंजाब के अफसरों को नोटिस जारी
पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम रहने वाले जिलों के पंजाब के अधिकारियों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नोटिस जारी किया है। अधिकारियों से पूछा गया है कि कार्ययोजना तैयार होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं क्यों नहीं रुक सकीं। उनसे जवाब दाखिल करने को कहा गया है। पंजाब समेत सात राज्यों में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए इस बार अगस्त से ही तैयारी शुरू की गई थी। इसके तहत राज्यों के अधिकारियों से कार्ययोजना तैयार कराई गई और इसे लागू कराने की जिम्मेदारी पुलिस व प्रशासन को दी गई थी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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