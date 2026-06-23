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काम की बात: दिल्ली के व्यापारियों को MCD की सौगात; एक ही पोर्टल पर जमा होंगे ये दोनों टैक्स

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
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एमसीडी ने दिल्ली के कारोबारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। इस सौगात से अब व्यापारियों को अलग-अलग इन करो को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इससे कारोबारियों के समय की बचत होगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के व्यापारियों को MCD की सौगात; एक ही पोर्टल पर जमा होंगे ये दोनों टैक्स

दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी प्रशासन ने संपत्ति कर पोर्टल पर जनरल ट्रेड व भंडारण लाइसेंस शुल्क को एकीकृत कर दिया है। इससे दिल्ली के छोटे-बड़े लाखों व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। अब इसे व्यापारियों की संपत्ति के परिसर का संपत्ति कर का 15 फीसदी जनरल ट्रेड व भंडारण लाइसेंस शुल्क जुड़कर संपत्ति कर पोर्टल पर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को अलग से निगम के पोर्टल पर दो बार दोनों शुल्क को जमा करने के लिए अलग-अलग नहीं जाना पड़ेगा। हिन्दुस्तान अखबार की खबर का असर हुआ है। हिन्दुस्तान ने 17 जून के अंक में व्यापारियों की इस बड़ी समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए इसे प्रकाशित किया था। पहले 30 अप्रैल के निगम के आधिकारिक आदेश के बाद भी संपत्ति कर पोर्टल में जनरल ट्रेड व भंडारण लाइसेंस (जीटीएल) शुल्क का एकीकरण नहीं हुआ था। इससे व्यापारियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

व्यापारियों मिलेंगे ये बड़े फायदे

- निगम की वेबसाइट में एक ही पोर्टल पर संपत्ति कर और जनरल ट्रेड व भंडारण लाइसेंस शुल्क जमा हो जाएगा।

- निगम के पोर्टल में अलग से दो प्लेटफॉर्म पर दोनों शुल्क को जमा करने के लिए नहीं जाना होगा।

- प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक जनरल ट्रेड व भंडारण लाइसेंस शुल्क के जमा करने की बाध्यता खत्म हो गई है।

- 30 अप्रैल के बाद जनरल ट्रेड व भंडारण लाइसेंस शुल्क को जमा करने पर हर महीने पांच फीसदी का ब्याज दर खत्म हो गई है।

- 30 जून तक व इससे पहले संपत्ति कर जमा करने पर दस फीसदी छूट मिलेगी और उस दस फीसदी छूट पर जीटीएल लाइसेंस शुल्क 15 फीसदी जुड़कर आएगा।

इन्हें जारी होता है जीटीएल

निगम अधिकारियों के अनुसार सामान्य दुकान, गोदाम, ज्वेलरी व कार जैसे शोरूम, रिटेल आउटलेट, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर, गैस व सीएनजी गोडाउन, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, रिटेल शॉप, हेयर सैलून, टेलर, ड्राई क्लीनर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट व मेडिकल स्टोर, कपड़े की दुकान व अन्यों के लिए जनरल ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाते हैं। यह दिल्ली में ए से एच श्रेणी की व्यावसायिक व अन्य संपत्तियों में चलने वाली व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जारी किया जाता है।

कुछ एरर को दूर करना जरूरी

कमला नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बताया कि निगम वेबसाइट पर दो बड़े एरर सामने आए हैं। हमने संपत्ति कर पोर्टल में वर्ष 2026-27 का जीटीएल जमा कराया है। लेकिन इसमें सबसे ऊपर हमें 2025-26 की रसीद मिल रही है। हालांकि, इसकी वैधता 31 मार्च 2027 रसीद में लिखी गई है। इसके अलावा जिस नाम से व्यापारी का लाइसेंस है, उसमें मिस्टर की जगह पर मिस्टर व मिसेज दोनों लिखा आ रहा है। इसे ठीक किया जाना चाहिए। इस संबंध में निगम अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति कर पोर्टल में जीटीएल को एकीकृत कर दिया गया है। कुछ एरर की शिकायतें आ रही हैं। इसे तुरंत दूर कर दिया जाएगा।

अधिकारियों से मुलाकात की

सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल व वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने मंगलवार को निगम के अतिरिक्त आयुक्त संजीव मित्तल से मुलाकात की। इस संबंध में उन्होंने बताया कि इस बैठक में अतिरिक्त आयुक्त ने संपत्ति कर के साथ जीटीएल के एकीकरण की पुष्टि की। इससे दिल्ली के व्यापारियों व दुकानदारों को बड़ा लाभ मिला है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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