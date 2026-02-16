दिल्ली में चमचमाएंगी 1000 किमी सड़कें; एमसीडी को 1330 करोड़ की सौगात
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम को भारी आर्थिक मदद दी है। इस राशि का उपयोग सड़कों की मरम्मत के साथ अन्य कार्यों में किया जाएगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एमसीडी को करोड़ों रुपये का विशेष सहयोग दिया है। इस योजना के तहत लगभग 1330 करोड़ रुपये से 1000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निगम के स्कूलों और सामुदायिक भवनों के सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए गए हैं। सरकार की ओर से की गई इस पहलकदमी का मकसद 30 सितंबर 2026 तक इन विकास कार्यों को पूरा कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से दी गई विशेष आर्थिक मदद से सड़कों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, नगर निगम के स्कूलों में सुधार करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। इस मदद में मुख्यमंत्री विकास कोष से भी विशेष राशि शामिल है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी में साफ-सफाई की व्यवस्था और 60 फुट से कम चौड़ी सड़कों की मेंटिनेंस का काम एमसीडी के पास है। इसी के मद्देनजर वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सड़कों को पक्का करने और विकास कार्यों के लिए लगभग 1330 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसके माध्यम से लगभग 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, मरम्मत का काम किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
