दिल्ली में आवारा कुत्तों को 300 जगहों पर खिला सकेंगे खाना, MCD ने 100 वार्डों में तय किए स्थान
संक्षेप: दिल्ली में लावारिस कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एमसीडी ने बड़ा कदम उठाया है। एमसीडी प्रशासन ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में डॉग फीडिंग पॉइंट बनाने का काम शुरू कर दिया है, जहां लोग बिना रोक-टोक आवारा कुत्तों को भोजन खिला सकेंगे।
राजधानी दिल्ली में लावारिस कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम प्रशासन ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में डॉग फीडिंग पॉइंट बनाने का काम शुरू कर दिया है, जहां लोग बिना रोक-टोक आवारा कुत्तों को भोजन खिला सकेंगे। इसके साथ ही दो नए डॉग शेल्टर होम भी जल्द तैयार किए जाएंगे।
एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि अब तक सौ वार्डों में करीब 300 स्थानों को डॉग फीडिंग पॉइंट के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें पश्चिमी, नजफगढ़, शाहदरा (उत्तर- दक्षिण), रोहिणी, केशवपुरम, नरेला, करोल बाग, सिविल लाइंस, सिटी सदर पहाड़गंज और मध्य जोन शामिल हैं। यह काम निगम पार्षदों, आरडब्ल्यूए और स्थानीय नागरिकों की मदद से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को सभी 238 पार्षदों को पत्र भेजकर अपने वार्ड में तीन से चार उपयुक्त फीडिंग पॉइंट तय करने के निर्देश दिए गए थे। योजना है कि पूरे दिल्ली में करीब एक हजार डॉग फीडिंग पॉइंट बनाए जाएं। कुछ स्थानों पर ऐसे बोर्ड भी लगाए जा चुके हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्षेत्र प्रमुख है।
उन्होंने बताया कि यह पूरा अभियान सुप्रीम कोर्ट और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों के तहत चलाया जा रहा है। लावारिस कुत्तों की जनसंख्या गणना और माइक्रोचिप लगाने पर भी काम जारी है। अगले दो महीने में द्वारका सेक्टर- 23 और भजनपुरा के बेला रोड पर दो डॉग शेल्टर होम तैयार हो जाएंगे। हर जोन में डॉग शेल्टर स्थापित करने की दिशा में निगम ने प्रतिबद्धता दोहराई है।