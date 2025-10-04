mcd deployed 4 teams at jln to catch stray dogs after kenyan japanese coaches bitten विदेशी ट्रेनर्स पर कुत्तों के अटैक के बाद ऐक्शन, MCD ने JLN स्टेडियम में लगाई टीमें, Ncr Hindi News - Hindustan
विदेशी ट्रेनर्स पर कुत्तों के अटैक के बाद ऐक्शन, MCD ने JLN स्टेडियम में लगाई टीमें

एमसीडी ने जेएलएन स्टेडियम में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए चार टीमें तैनात की हैं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि एमसीडी का यह एक्शन दो विदेशी कोचों को कुत्तों के काटे जाने के बाद सामने आया है।

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 08:13 PM
केन्याई और जापानी ट्रेनर्स पर कुत्तों के हमले और काटे जाने के बाद एमसीडी ऐक्शन मोड में आ गया है। एमसीडी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यानी जेएलएन स्टेडियम में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए चार टीम तैनात की हैं। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि JLN स्टेडियम में 21 एंट्री प्वाइंट हैं। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। यह सुनिश्चित करने के लिए वहां 4 टीम तैनात की गई हैं।

दोनों कोच खतरे से बाहर

जेएलएन स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान शुक्रवार को अलग-अलग घटनाओं में आवारा कुत्तों ने केन्या और जापान के कोच को काट लिया था। दोनों पीड़ितों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के बाद दोनों खतरे से बाहर हैं।

अचानक बोला हमला

एक अधिकारी ने बताया कि केन्याई कोच डेनिस मारागिया स्टेडियम के प्रतियोगिता क्षेत्र के बाहर अपने एक एथलीट से बात कर रहे थे इसी दौरान अचानक एक आवारा कुत्ते ने हमला बोल दिया और उनको काट लिया। बाद में आयोजकों ने बताया कि जापानी कोच मेइको ओकोमात्सु को भी उस समय एक आवारा कुत्ते ने काट लिया जब वह मुख्य प्रतिस्पर्धा स्थल से सटे 'वार्म अप ट्रैक' पर अपने खिलाडियों के प्रशिक्षण की निगरानी कर रहे थे।

आया और काट लिया

केन्या सरकार के प्रतिनिधि के रूप में टीम के साथ आए जोएल अतुति ने बताया कि हमारे कोच डेनिस कॉल रूम के पास एक एथलीट से बात कर रहे थे इसी दौरान एक आवारा कुत्ता कहीं से आया और उन पर हमला बोलकर काट लिया। घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। उनके पैर से खून बह रहा था और स्टेडियम में तैनात मेडिकल टीम वहां पहुंची। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इंजेक्शन सहित उपचार दिया गया।

22 आवारा कुत्तों को पकड़ा गया

कॉल रूम वह जगह है जहां खिलाड़ी अपने-अपने मुकाबलों से पहले इकट्ठा होते हैं। स्टेडियम में दो कॉल रूम हैं, दोनों मुख्य प्रतियोगिता क्षेत्र से कुछ मीटर की दूरी पर हैं। इस बीच, एमसीडी अधिकारी ने यह भी बताया कि 25 सितंबर से अब तक स्टेडियम परिसर से 22 आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है।

तुरंत कराया गया भर्ती

आयोजकों ने बताया कि दोनों कोचों को तुरंत एथलीट मेडिकल रूम में भर्ती कराया गया और तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। इसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया जहां उनका उचित उपचार किया गया और फिर उन्हें उनके संबंधित टीम होटलों में ले जाया गया।