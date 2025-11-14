MCD के 4 हजार से अधिक सफाई कर्मी होंगे पक्के, निगम सदन की बैठक में प्रस्ताव पास
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में कार्यरत चार हजार से अधिक दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मी अब नियमित किए जाएंगे। यह फैसला गुरुवार को दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में लिया गया। इससे जुड़ा प्रस्ताव सदन में पास हो गया है। इसके साथ ही राजधानी में चार नए ठोस अपशिष्ट संसाधन संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है।
बैठक में पेश प्रस्ताव के मुताबिक, एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक कार्यरत सभी दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद मेयर ने कहा कि बैठक में करुणामूलक आधार पर नियुक्त सभी दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को भी नियमित करने के प्रस्ताव को पास किया गया। इसका लाभ चार हजार से अधिक दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को मिलेगा। इन कर्मचारियों को नियमित होने के बाद नियमितीकरण पत्र सौंपे जाएंगे। निगम के सदन की बैठक सुबह 11.45 बजे के बाद शुरू हुई। मेयर राजा इकबाल सिंह ने सदन की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान सदन में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए धमाके में मारे गए लोगों के लिए शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। इस दौरान सभी पार्षद सदस्यों ने जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी।
सत्ता पक्ष प्रदूषण को रोकने में विफल रहा : नेता विपक्ष
नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के पास प्रदूषण को नियंत्रित करने का कोई ठोस उपाय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक्यूआई निगरानी स्टेशन के पास पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इससे गलत डेटा प्रस्तुत हो रहा है।
विपक्ष चर्चा में व्यवधान डाल रहा है : मेयर
मेयर राजा इकबाल सिंह ने विपक्ष पर पलटवार किया। मेयर ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष ने सदन की बैठक में पहले की तरह चर्चा में व्यवधान डालने का प्रयास किया। विपक्ष, लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहता है। वह बार-बार सदन की कार्यवाही में हंगामा करते हैं। सदन की कार्यवाही लगभग एक घंटे तक चली।