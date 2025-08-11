दिल्ली में इस साल कुत्तों के काटने के 26000 मामले, सूचना देने के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगी MCD

दिल्ली में इस साल कुत्तों के काटना के 26000 से अधिक मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी आवारा कुत्तों को दिल्ली के आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के निर्देश के बाद एमसीडी अधिकारियों ने कहा है कि वे आदेश का प्रभावी ढंग से पालन करेंगे।

दिल्ली में इस साल कुत्तों के काटना के 26000 से अधिक मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी आवारा कुत्तों को दिल्ली के आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के निर्देश के बाद एमसीडी अधिकारियों ने कहा है कि वे आदेश का प्रभावी ढंग से पालन करेंगे।

एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि आवारा कुत्तों की सूचना देने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में कुत्तों के आश्रय गृहों के लिए जमीन उपलब्ध कराने में कुछ समय लग सकता है।

पीटीआई द्वारा प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अब तक दिल्ली में कुत्तों के काटने के कुल 26,334 मामले सामने आए हैं। इनमें से 9920 मामले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अस्पतालों में दर्ज किए गए, जबकि 15010 मामले उसके एंटी-रेबीज टीकाकरण (एआरवी) केंद्रों में दर्ज किए गए। एमसीडी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में कुत्तों के काटने के 68090 मामले दर्ज किए गए।

शहर में आवारा कुत्तों को समयबद्ध तरीके से आश्रय गृहों में भेजने के सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि नगर निगम इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम करेंगे और इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही हम जानवरों के कल्याण के बारे में भी चिंतित हैं। इसलिए लोगों की सुरक्षा और जानवरों के बेहतर रहने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

इसी तरह, एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि लोगों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, ताकि वे आवारा कुत्तों की सूचना एमसीडी को दे सकें। इसके बाद नगर निगम टीम जानवरों को ले जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि भूमि आवंटन संबंधी चुनौतियों के कारण एमसीडी के सभी 12 क्षेत्रों में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल स्थापित करने की योजना में समय लगेगा। शर्मा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि आश्रय स्थल के निर्माण का मामला प्रगति पर है। इस मुद्दे पर अगली बैठक आने वाले दिनों में होगी।

इससे पहले इस मुद्दे से निपटने के लिए एमसीडी की स्थायी समिति ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर एक उपसमिति का गठन किया था। पिछले महीने हुई पहली बैठक में उपसमिति ने नसबंदी कार्यक्रम में वर्तमान में शामिल गैर-सरकारी संगठनों को फिर से शामिल करने और अधिक सक्षम संगठनों को जोड़ने का निर्णय लिया।