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मालवीय नगर अग्निकांड के बाद MCD सख्त, सुभाष नगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

Ratan Gupta राहुल मानव, नई दिल्ली
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इस दौरान श्याम नगर जेजे कॉलोनी पर निगम प्रशासन ने बुलडोजर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान नाले पर बनी 25 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई पर झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों ने सवाल उठाए।

मालवीय नगर अग्निकांड के बाद MCD सख्त, सुभाष नगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

मालवीय नगर अग्निकांड और साकेत के सैदुलाजाब में इमारत के गिरने के बाद दिल्ली नगर निगम प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने सोमवार को पश्चिम जोन के सुभाष नगर में नाले पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई की। इस दौरान श्याम नगर जेजे कॉलोनी पर निगम प्रशासन ने बुलडोजर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान नाले पर बनी 25 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई पर झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों ने सवाल उठाए।

झुग्गी बस्ती निवासियों ने आरोप लगाया कि इस स्थान पर 30 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। कई झुग्गियां 50 वर्षों से अधिक पुरानी है। इसके बाद भी यहां पर अवैध निर्माण के बारे में बोलकर झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इससे दर्जनों लोग व उनके परिवार बेघर हो गए। निगम प्रशासन के अनुसार सुभाष नगर में एक बड़े मॉल के पीछे बने नाले पर एमएलए निधि से नाले के निर्माण और विस्तार के कार्य सुनिश्चित किया जाना है।

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राजौरी गार्डन क्षेत्र में स्थित इस नाले में अतिक्रमण के कारण विकास कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस संबंध में नियमों के तहत लगातार अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए गए। जिससे विकास कार्य के क्रियान्वयन किया जा सके। लेकिन कई नोटिस के बाद भी अतिक्रमण करने वाले उल्लंघनकर्ताओं ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया।

इसके खिलाफ निगम प्रशासन ने कार्रवाई कर दिल्ली पुलिस के सहयोग से निगम की टीमों ने 300 वर्ग मीटर के नाले के क्षेत्र से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। इसमें तिलक नगर पुलिस थाने की टीमों ने कानून व्यवस्था को संभाला। इस दौरान 25 यूनिट व अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यह सभी नाले पर अवैध तरह से निर्मित किए गए थे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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