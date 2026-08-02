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काम की बात: MCD के संविदा कर्मियों के लिए गुड न्यूज, 12000 से अधिक कर्मचारी होंगे पक्के

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एमसीडी ने अपने 12000 से अधिक ऐसे कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी कर ली है। मेयर ने इसके लिए निगमायुक्त को चिट्ठी लिखकर इसकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

MCD Civic Centre in Delhi
दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में वर्षों से सेवारत संविदा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मेयर प्रवेश वाही ने एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवार को पत्र लिखकर नगर निगम के सभी विभागों में स्वीकृत और रिक्त पदों पर संविदा कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत एक विशेष अभियान चलाकर निगम प्रशासन द्वारा संविदा कर्मियों की पहचान और पात्रता का परीक्षण किया जाएगा।

मेयर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह जांच सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारी स्वीकृत व रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत हों, पद के भर्ती नियमों के अनुरूप योग्य हों और उनकी शुरुआती नियुक्ति किसी अवैध प्रक्रिया से न हुई हो। मेयर ने कहा कि सीधे तौर पर भर्ती किए गए इन कर्मचारियों के लंबे अनुभव और योगदान को देखते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित करना नगर निगम की नैतिक व प्रशासनिक जिम्मेदारी है।

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उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पूरी कवायद सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित संवैधानिक सिद्धांतों और भर्ती नियमों के दायरे में ही होगी, ताकि कोई कानूनी अड़चन न आए।

15 दिनों में तैयार होगी विस्तृत रिपोर्ट

मेयर प्रवेश वाही ने निगम कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों की विभागवार सूची, प्रस्तावित मानदंड, वित्तीय प्रभाव और विस्तृत कार्य योजना तैयार कर 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए, जिससे इस पर जल्द अंतिम निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों को महज मानव संसाधन नहीं, बल्कि शहर की व्यवस्था की असली ताकत मानता है। निष्ठा से सेवा देने वाले कर्मियों के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है।

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ये किए जाएंगे नियमित

सूत्रों के अनुसार, इस कदम से नगर निगम के 12 हजार से अधिक उन संविदा कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। जो कई वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट, अस्थायी या दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं। इनमें इंजीनियरिंग विभाग के कर्मी, शिक्षक, डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स (डीबीसी), माली और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। बीते वर्ष भी इन कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय लिया गया था।

टाउन वेंडिंग समितियों का चुनाव आज

दिल्ली नगर निगम की 23 टाउन वेंडिंग समितियों के चुनाव रविवार को होंगे। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा और मतगणना मंगलवार 4 अगस्त को होगी। निवार्चित वेंडर सदस्यों के लिए 12 सीटों का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया गया है। सभी जोन उपायुक्तों व रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान व मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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