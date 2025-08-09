MCD contractual employees should be given age relaxation to appear in DSSSB exam: CAT order कैट ने MCD के दो दर्जन कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को दी बड़ी राहत, परीक्षा के लिए उम्र में छूट देने के आदेश, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsMCD contractual employees should be given age relaxation to appear in DSSSB exam: CAT order

दिल्ली प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत एमसीडी में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत दो दर्जन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कैट ने अपने आदेश में कहा कि इन कर्मचारियों को डीएसएसएसबी परीक्षा में बैठने के लिए उम्र में छूट दी जाए।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमलता कौशिकSat, 9 Aug 2025 05:56 AM
दिल्ली प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत दो दर्जन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कैट ने अपने आदेश में कहा कि इन कर्मचारियों को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) परीक्षा में बैठने के लिए उम्र में छूट दी जाए।

कैट के प्रशासनिक सदस्य सुमीत जेरथ एवं न्यायिक सदस्य हरविंदर कौर ओबेरॉय की बेंच ने कहा है कि डेढ़ दशक से ज्यादा समय से निगम के मलेरिया विभाग में मल्टी टास्किंग स्टॉफ (एमटीएस) में कार्यरत इन 24 कर्मचारियों को डीएसएसएसबी द्वारा मलेरिया इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए निकाली गई रिक्तियों की परीक्षा में उम्र में छूट दी जाए। कॉन्ट्रैक्ट पर एमटीएस के तौर पर कार्यरत ये कर्मी 40 की उम्र पार कर चुके हैं। ऐसे में कैट का यह आदेश इन कर्मियों के लिए मलेरिया इंस्पेक्टर नियुक्ति के लिए अहम निर्णय बन गया है। कैट ने निगम को कहा है कि वह इन कर्मचारियों की सूची डीएसएसएसबी को सौंपे। कैट की बेंच ने कहा कि यह अंतरिम राहत परीक्षा तक सीमित है।

डीएसएसएसबी ने जुलाई में निकाली गई 37 मलेरिया इंस्पेक्टर की रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 27 साल तय की है। वहीं उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक व 27 वर्ष के बीच हो। लेकिन अब कैट के आदेश के बाद 24 ऐसे उम्मीदवार भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिनकी उम्र 40 साल से 50 साल के बीच है।

दो दर्जन कर्मियों ने कैट का किया था रुख : इस मामले में लम्बे समय से दिल्ली नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट पर एमटीएस के तौर पर कार्यरत कर्मचारियों ने अपने वकील अनुज अग्रवाल, वकील प्रदीप कुमार व प्रज्ञा रात्रे के माध्यम से याचिका दायर कर परीक्षा में बैठने के लिए कैट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि वह पहले से यहां काम कर रहे हैं। उन्हें भी परीक्षा में शामिल कर मलेरिया इंस्पेक्टर के पद पर नियमित भर्ती का मौका मिलना चाहिए।

ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन आवेदन

इस मामले में डीएसएसएसबी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदन की तारीख निकल चुकी है। कैट ने डीएसएसएसबी व निगम को कहा है कि वह इन कर्मचारियों का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किया जाए। साथ ही कैट ने यह भी कहा कि ऑफलाइन आवेदन के लिए भी तारीख निर्धारित कर इन्हें सूचित किया जाए।