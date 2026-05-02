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दिल्ली में चला MCD का पीला पंजा, स्थानीय लोग बोले- बिना नोटिस दिए बुलडोजर लेकर आ गए

May 02, 2026 06:03 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए उस युवक ने कहा कि ‘सरकार को खुद सोचना चाहिए, जब सरकार ने खुद हमें बसाया है तो सरकार को उजाड़ने का कोई हक नहीं है। उजाड़ने से पहले कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।’

दिल्ली में चला MCD का पीला पंजा, स्थानीय लोग बोले- बिना नोटिस दिए बुलडोजर लेकर आ गए

दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में MCD ने शनिवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया और इस दौरान सैकड़ों झुग्गियों को तोड़ दिया। इस अभियान को लेकर स्थानीय लोगों में बेहद गुस्सा देखा गया और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। एक शख्स ने कहा कि एक दिन पहले नगर निगम के लोग सर्वे करने आए थे और आज आकर अतिक्रमण तोड़ने का काम शुरू कर दिया। उधर इस कार्रवाई को लेकर किरारी के AAP विधायक अनिल झा ने भी अपनी नाराजगी जताई और भाजपा सरकार पर पूर्वांचली लोगों को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ अभियान छेड़ने का आरोप लगाया। वजीरपुर क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों की एक बड़ी आबादी रहती है।

उधर कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए एक स्थानीय निवासी ने बताया कि 'मैं 20 साल से यहां रह रहा हूं, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, बस कल सर्वे करके गए थे और आज आकर बोलते हैं कि झुग्गियां तोड़ देंगे। ना हमें कोई नोटिस दिया गया, और ना घर से सामान निकालने के लिए टाइम दिया गया। पहले बोल रहे थे कि साइड-साइड का निकालेंगे, आगे का छप्पर वगैरह निकालेंगे, लेकिन फिर जैसे-जैसे उन्होंने देखा कि लोग धीरे-धीरे सामान हटा रहे हैं, तो एकसाथ 4-5 बुलडोजर लेकर आए और कार्रवाई शुरू कर दी।'

स्थानीय युवक बोला- कार्रवाई से पहले नोटिस तो देते

राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए उस युवक ने कहा कि 'सरकार को खुद सोचना चाहिए, जब सरकार ने खुद हमें बसाया है तो सरकार को उजाड़ने का कोई हक नहीं है। उजाड़ने से पहले कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। एक हफ्ते पहले, दो हफ्ते पहले, इतना तो बताना चाहिए ना। नोटिस चिपकाना चाहिए था, नोटिस दे देते आप कि इतने टाइम तक हमें हटाना है, तो हट जाते।'

AAP विधायक बोले- BJP के लिए पूर्वांचली सिर्फ वोट

इस कार्रवाई को लेकर विरोध जताते हुए किरारी से आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा वत्स ने कहा कि 'BJP को पूर्वांचली समाज सिर्फ चुनाव के समय याद आता है, और चुनाव खत्म होते ही उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। बिहारी होने पर गोली मार दी जाती है, वजीरपुर की कार्रवाई ने साफ कर दिया कि BJP के लिए पूर्वांचली सिर्फ वोट है, इंसान नहीं।'

वहीं वजीरपुर के पूर्व निगम पार्षद और AAP नेता विकास गोयल ने कार्रवाई के विरोध में कहा, 'बिहार–यूपी के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर सत्ता का नशा दिखा रही है बीजेपी। वोट चाहिए तो “भाई-भाई”, और हक मांगा तो बुलडोजर तैयार।'

भाकपा माले ने कार्रवाई को लेकर भाजपा पर साधा निशाना

उधर इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए भाकपा (माले) ने कहा कि 'देश द्वारा ‘मजदूर दिवस’ मनाए जाने के ठीक एक दिन बाद ही, मोदी-BJP के बुलडोजरों ने दिल्ली के वजीरपुर में गरीब मजदूर परिवारों के घरों को बिना किसी पूर्व चेतावनी के ढहा दिया—जिससे उनकी जिंदगी, रोजी-रोटी और सालों की मेहनत-मशक्कत पल भर में मलबे में तब्दील हो गई।'

कार्रवाई को लेकर अपना विरोध जताते हुए AICCTU श्वेता राय ने कहा कि 'बेहद शर्मनाक है कि आज सुबह-सुबह वजीरपुर के अंदर फिर से बुलडोजर चल रहा है। कुछ दिन पहले भी यह कहकर कि रेड लाइट नहीं दिख रहा है, बुलडोजर चलाकर लोगों के घर तोड़े गए थे। आज फिर से बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के सुबह-सुबह पुलिस आती है और कहती है कि झुग्गी तोड़ी जाएगी। नाले तोड़ने के नाम पर लोगों के अंदर तक घर तोड़े जा रहे हैं। यहां पर रेलवे प्रशासन मौजूद है, यहां पर दिल्ली पुलिस मौजूद है, यहां पर एमसीडी मौजूद है, और तीनों मिलकर बहुत बेरहमी से लोगों के घर तुड़वा रही हैं। लोगों को उनका सामान तक निकालने नहीं दिया जा रहा है।'

प्रशासन पर बिना पूर्व सूचना के कार्रवाई करने का आरोप

भाकपा नेता ने आगे कहा, 'ये शर्मनाक है कि दिल्ली शहर के अंदर लगातार बुलडोजर के हमले चल रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली में अब बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर से दिल्ली सरकार, फिर से मोदी सरकार, फिर से एमसीडी प्रशासन और फिर से रेलवे प्रशासन मिलकर वजीरपुर के गरीब लोगों की झुग्गियां इस चिलचिलाती गर्मी में बिना किसी नोटिस के, बिना उनके पुनर्वास के और बिना किसी मदद के तोड़ रहे हैं।'

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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