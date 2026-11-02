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MCD कमिश्नर का 'फरमान', सभी जोन के DC को हर दिन 4 घंटे करना होगा यह काम

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने को जारी प्रयासों के बीच एमसीडी कमिश्नर ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को रोज अनिवार्य रूप से फील्ड विजिट करने का आदेश दिया है। अधिकारियों की शाम 5 बजे तक इसकी रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।

The Municipal Corporation of Delhi’s headquarters, Civic Centre, in New Delhi. (HT Photo)
MCD Civic Centre in Delhi

दिल्ली नगर निगम (MCD) के कमिश्नर संजीव खिरवार ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वे हर दिन कम से कम 4 घंटे अनिवार्य रूप से फील्ड विजिट करें। इस दौरान उनका मेन फोकस सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने पर होना चाहिए। सभी डिप्टी कमिश्नरों को शाम 5 बजे अपनी रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।

30 अक्टूबर को जारी किया गया यह निर्देश ऐसे समय में आया है, जब दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने को रविवार से दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान लागू हो गया है।

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सड़कों पर अतिक्रमण से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान दें अधिकारी

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन विजिट में सड़क की धूल को कम करने, कचरा प्रबंधन, अवैध या स्पष्ट रूप से प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक गतिविधियों की पहचान करने और प्रदूषण के हॉटस्पॉट वाले इलाकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही कमिश्नर ने अपने संदेश में यह भी कहा है अधिकारी सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें, क्योंकि इससे भीड़ बढ़ती है और प्रदूषण होता है। इसके अलावा, हर जोन में हफ्ते में कम से कम एक बार रात के समय लगने वाले बाजारों का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।

नियमों के उल्लंघन पर नोटिस दें और चालान भी काटें

जोनल डिप्टी कमिश्नर अपनी फील्ड विजिट के दौरान नियमों के पालन की सख्ती से निगरानी करेंगे और नियमों के उल्लंघन के मामलों में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसमें नोटिस या चालान जारी करना और लागू कानूनों के तहत आवश्यक अन्य कदम उठाना शामिल है। हर दिन के फील्ड निरीक्षण के दौरान ऐसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। समस्या के समाधान के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन पर अमल हो।

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शाम 5 बजे तक जमा करनी होगी रिपोर्ट

आदेश के अनुसार, सभी डिप्टी कमिश्नरों को हर दिन अपने फील्ड विजिट की रिपोर्ट शाम 5 बजे तक जमा करने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर (DEMS) सभी जोन से आने वाली रोजाना की रिपोर्ट को इकट्ठा करने के लिए 'नोडल ऑफिसर' के तौर पर काम करेंगे और एक कंपाइल दैनिक रिपोर्ट आगे भेजेंगे।

वहीं, नगर निगम के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस दौरान निगम द्वारा कचरा हटाने और साफ-सफाई के कामों के लिए करीब 2,000 अतिरिक्त फील्ड कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर भी तैनात करेगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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