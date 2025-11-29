MCD उपचुनाव दिल्ली की तीनों बड़े दलों के लिए लिटमस टेस्ट, नतीजों से बदलेगा पावर स्ट्रक्चर?

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में रविवार 30 नवंबर को एमसीडी के 12 वार्ड के लिए होने वाले उपचुनाव शहर की तीनों बड़ी पार्टियों के लिए किसी लिटमस टेस्ट की तरह हैं। माना जा रहा है कि इसके नतीजे कुछ हद तक निगम का पावर भी स्ट्रक्चर बदल सकते हैं।

राजधानी दिल्ली में रविवार 30 नवंबर को एमसीडी के 12 वार्ड के लिए होने वाले उपचुनाव शहर की तीनों बड़ी पार्टियों के लिए किसी लिटमस टेस्ट की तरह हैं। माना जा रहा है कि इसके नतीजे कुछ हद तक निगम का पावर भी स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड में से 115 पर काबिज भाजपा (BJP) को 125 का आंकड़ा पार करके बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं 99 पार्षदों वाली आम आदमी पार्टी (AAP) अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने और अपनी सीटों की संख्या तीन अंकों में वापस लाने के लिए लड़ रही है। सिर्फ आठ पार्षदों वाली कांग्रेस पार्टी के लिए यह उपचुनाव अपनी अहमियत साबित की लड़ाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'आप' के तीन और भाजपा के 9 पार्षदों के संसद और विधानसभा के लिए चुने जाने के चलते ये 12 सीटें खाली हुईं हैं। 2022 के एमसीडी चुनाव में 'आप' 134 वार्ड जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि, अप्रैल 2025 के मेयर चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल में उस वक्त बड़ा बदलाव आया, जब 'आप' के 16 पार्षदों ने पार्टी का साथ छोड़ एक अलग ‘इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी’ बनाई, जिससे भाजपा को नंबरों में बढ़त मिली।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एमसीडी अधिकारियों ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों से स्टैंडिंग कमेटी और 12 वार्ड कमेटियों में पावर स्ट्रक्चर बदल सकता है। 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी और 12 वार्ड कमेटियों की 50% सीटों के लिए अगले वित्त वर्ष में चुनाव होने हैं।

एमसीडी के एक अधिकारी ने कहा, “उपराज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए गए काउंसलर और 10 एल्डरमैन 12 वार्ड कमेटियों के चेयरपर्सन और स्टैंडिंग कमेटी के छह मेंबर की वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, जबकि बाकी 12 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर सदन की मीटिंग में चुने जाते हैं।” अभी, भाजपा 9 और ‘आप’ 3 वार्ड कमेटियों की चेयरपर्सन है। अगर 'आप' ज्यादा सीटें जीतती है तो कैलकुलेशन बदल सकता है।”