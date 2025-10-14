एमसीडी उपचुनाव : 12 वार्डों में मतदान केंद्रों की फाइनल लिस्ट पर जल्द लगेगी आयोग की मुहर
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए मतदान केंद्र इसी सप्ताह तय हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की अंतिम मुहर लगने के बाद इन्हें सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए मतदान केंद्र इसी सप्ताह तय हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन सभी 12 वार्ड के जिला निर्वाचन अधिकारियों से सोमवार शाम 5 बजे तक आपत्तियों और सुझावों का निपटारा कर मतदान केंद्रों की अंतिम सूचियां मांगी थीं। इन अंतिम सूची पर राज्य निर्वाचन आयोग की अंतिम मुहर लगने के बाद इन्हें सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट सूची पहले ही तैयार कर ली गई थी, इन्हें सभी रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालयों में और अन्य प्रमुख स्थानों पर आम जनता के निरीक्षण के लिए प्रदर्शित किया गया था। जनता से मिले सुझाव और आपत्तियों का निपटारा रिटर्निंग अधिकारियों को ही करना था। संभव है कि आपत्तियों और सुझाव के आधार पर इन सूची में कुछ परिर्तन करना पड़े।
ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 अक्टूबर यानी सोमवार की शाम 5 बजे तक फाइनल सूची इन सभी वार्डों के जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुमोदन के लिए मांगी थी। जिला निर्वाचन अधिकारियों से किए गए अनुमोदन पर अब राज्य निर्वाचन आयोग अंतिम मुहर लगाएगा। इसके बाद ही मतदान केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।
मतदाता सूची अपडेट होगी
एमसीडी उपचुनाव के लिए मतदाता सूची को भी अपडेट किया जाएगा। आयोग का कहना है कि उपचुनाव के लिए बीते विधानसभा चुनाव में तैयार की गई मतदाता सूची का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सूची में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। नए मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे।
दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक आज
वहीं, दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक आज मंगलवार को होगी। इस बैठक में मल्टी टास्क स्टाफ (एमटीएस) व घरेलू प्रजनन जांचकर्ता (डीबीसी) कर्मचारियों से जुड़ी मांगों और दिल्ली में अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में टकराव हो सकता है। इससे पूर्व में स्थायी समिति की बैठक में बीते सप्ताह विपक्ष और सत्ता पक्ष ने एक-दूसरे पर पलटवार किया था। इन कर्मचारियों के संबंध में प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।